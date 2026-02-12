ПРВИХ 35 ГОДИНА КОМПАНИЈЕ „АУТОЧАЧАК“

Три и по деценије Компаније „АутоЧачак“ и 30 година сарадње са чешком „Шкодом“ свечано су обележени у београдском Центру „Сава”. Том догађају присуствовали су пословни парнери, сарадници и пријатељи из 17 земаља, Израела, Шпаније, Турске, Украјине, Чешке… Међу званицама били су и представници Владе Србије, Града Чачка, општина Моравичког округа, свих великих институција и предузећа у Србији.
О протеклим годинама пословања у Србији и околним земљама најбоље говоре резултати. „АутоЧачак“ данас заузима 25 одсто удела на тржиштима Србије и Црне Горе. Запошљава 1.070 људи. Сви центри компаније простиру се на 50 хектара, имају око 90 хиљада квадратних метара пословних објеката. Сав тај простор изграђен је по најсавременијим светским стандардима. О пословном успеху говоре и бројке о продатим аутомобилима. Када је реч о новим возилима, продато их је око 130 хиљада.
.– „Шкода“ има свој дом у Чешкој, али Србија нам је друга кућа, захваљујући „АутоЧачку“, власнику Миленку Костићу, његовој породици, директору Слобу Спасовићу и свим запосленима. Више од 25 одсто тржишта у Србији је сјајан резултат. Честитам на резултатима иза којих стоји велики рад. Ми смо врло захвални за тај рад и ценимо га. У сарадњи са „АутоЧачком“ ценимо и то што су њима увек на првом месту купци. Можете бити сигурни да ће се добро побринути за вас и да ће пронаћи најбољу опцију, шта год да вам је потребно. То је један од главних разлога за велики успех. Сви у „АутоЧачку“ држе реч и сигурани смо у оно што се договоримо са њима. Никада нико није тражио разлоге зашто нешто не може, већ су тражили начине како да увек буде урађено оно што мора. То је сјајна особина која се много цени у пословању – напоменуо је Петар Јанев, директор „Шкода аута“.
Компанија која је славила 35 година пословања у свом саставу има више малих фирми, а осим по „Шкоди“, препознатљива је и по продају бренда „Ивеко” у Србији.
Велики јубилеј прослављен је, 11. фебруара, у Београду. У свечаном делу програма наступила је Ана Вукман, плес на свили, Амсамбл „Уна сага Сербика“, глумац Вук Костић, Оркетар Александра Софронијевића, певачица Тијана Богићевић, водитељка Марија Килибарда. Гости су добили и монографију, која је посвећена „АутоЧачку” и људима који су градили ту компанију. Показан је и модел будућности на хибридни погон.
МИЛЕНКО КОСТИЋ, ОСНИВАЧ И ВЛАСНИК КОМПАНИЈЕ „АУТОЧАЧАК“: „НАСТАВИЋЕМО ДА РАСТЕМО…“
– Сарадња са „Шкодом“ није само пословни однос, она је засновано на поштовању, поверењу и заједничкој визији. Зато већ три деценије растемо и опстајемо заједно. Највећа вредност „АутоЧачка“ су запослени. Захваљујући стручним и уиграним тимовима, наша компанија је постала синоним за поузданост и сигурност, како у Србији, тако и у региону. У годинама које долазе, наставићемо да градимо компанију на темељима знања, иновација, у развоја технологије… Наставићемо да растемо и развијамо се, поштујући принципе и вредности које нас чине поузданим партнером. Хвала свима који су били уз нас све ове године, нашим запосленим, пословним партнерима, пријатељима куће, посебно и велико хвала мојој породици, чија подршка није изостала – поручио је Костић.
