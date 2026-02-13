ДАНАС ДО 13 СТЕПЕНИ

Дуваће слаб и умерен ветар, средином дана и јак, северозападни. Најнижа температура од нула у Тимочкој Крајини до седам степени на западу земље, а највиша дневна биће од 9 до 13, у Тимочкој Крајини око седам степени.
У Београду хладније у односу на претходни дан, пре подне умерено и потпуно облачно, ујутру са слабом кишом, са температурама од 6 до 12 степени.
У суботу ће поново почети да дува кошава. Пре подне претежно сунчано, после подне ново наоблачење, увече и током ноћи са кишом, а на планинама са снегом.
Реуматски болови и поремећај сна код метеоропата
Очекиване биометеоролошке прилике изазваће уобичајене тегобе код већине хронично оболелих.
Опрез се саветује особама са повишеним крвним притиском и респираторним болесницима.
Метеоропатске реакције су могуће у виду реуматских болова и поремећаја сна. Свим учесницима у саобраћају се препоручује концентрација.
У недељу облачно са кишом, уз умерен и јак северозападни ветар. У другом делу дана даљи пад температуре, а киша ће прећи у снег и у нижим пределима, па се крајем дана на југозападу очекује стварање мањег снежног покривача, док ће на северу земље падавине престати.
У понедељак хладно и суво, осим на југу и истоку Србије где ће слаб снег падати још током преподнева, уз стварање мањег снежног покривача.
У наставку седмице и даље се очекују честа пролазна наоблачења са падавинама, а од среде и топлије време.