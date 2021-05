PREDSTAVLJENA MONOGRAFIJA „CER 1953 – 2009“ UNIVERZITETSKOG PROFESORA DR SRETENA POPOVIĆA

U prisustvu radnika i inženjera čačanske fabrike termotehničkih uredjaja „Cer“, privrednika, predstavnika lokalne samouprave, naučno-istraživačkih institucija i ustanova sa kojima je ovo, nekada moćno preduzeće poslovalo, danas je u Naučno tehnološkom parku u Čačku predstavljena monografija „Cer 1953 – 2009“, čiji je autor dr Sreten Popović, univerzitetski profesor u penziji. Izdavači monografije su Grad Čačak i Naučno tehnološki park Čačak.



Dr Sreten Popović, univerzitetski profesor u penziji , autor monografije

„Cer 1953 – 2009“

Dr Sreten Popović je u „Cer“ došao kao osamnaestogodišnjak i to mu je bilo prvo zaposlenje. Kako je istakao u svom veoma upečatljivom i emotivnom govoru o čuvenoj čačanskoj fabrici koja je za sobom ostavila veliki trag, ne samo u gradu na Moravi, već i u čitavoj staroj Jugoslaviji i šire, ideja za pisanje ove monografije se rodila pre oko godinu dana, kada je na lokaciji bivše fabrike „Cer“ otvoren Naučno tehnološki park.

-Pretila je opasnost da „Cer“ nestane sa sopstvenog prostora i da sve ono što su generacije decenijama stvarale ode u zaborav. Ovom monografijom, pokušao sam da sve te aktivnosti „Cera“ otrgnem od zaborava, da generacijama koje su u njemu radile i stvarale podignem neki entuzijazam. Radnici „Cera“ su klonuli duhom, završili su radni vek u dosta lošem stanju, izgubili su samopouzdanje, koje sam želeo da im vratim upravo ovom knjigom. To su bili izvanredni ljudi i želeo sam da uradim priču o tome kako je „Cer“ nastao, kako se razvijao, kada je dostigao maksimum, a kada počeo da posustaje i kako je na kraju otišao u zaborav – istakao je dr Popović.



Na predlog dr Popovića, radnici i inženjeri čačanskog „Cera“ su se potpisali na primerak štampane monografije svog kolektiva, kako bi ga poklonili Milošu Zemanu, predsedniku Češke Republike.

-Dirnulo me nedavno izvinjenje češkog predsednika zbog bombardovanja naše zemlje 1999. godine i ovo neka bude naš mali znak da to izvinjenje cenimo. Držimo se naše tradicije – oprostićemo, ali nećemo zaboraviti, kao što ja nikada neću zaboraviti 1968. godinu, kada sam letovao u Budvi, a stotine čeških turista je u suzama moralo da napusti naše more i vrati se u svoju zemlju, na koju je izvršena svojetska invazija – kazao je dr Popović.



Izdavači monografije su Grad Čačak i Naučno tehnološki park Čačak čije su prostorije opremljene upravo na prostoru nekadašnjeg CER -a koji je u zlatnom periodu svog najsnažnijeg razvoja imao oko 1.800 zaposlenih.



Ova poznata čačanska fabrika, utemeljena 1953, a privatizovana 2009. godine, razorena je u NATO bombardovanju 1999. godine, kada je na nju bačeno 18 bombi.



Nakon promocije, održan je i okrugli sto na temu „Razvoj investicione opreme kao činioca ekonomskog razvoja“.



V. Stepanović