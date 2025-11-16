ПРЕДСТАВНИЦИ СЛОВЕНАЧKЕ МЛЕKАРЕ „CELEIA“ ПОСЕТИЛИ ЧАЧАК
ЦИЉЕВИ ПОСЕТЕ: ДРУЖЕЊЕ, ЕДУКАЦИЈА И ЈАЧАЊЕ САРАДЊЕ
У оквиру тродневне стручно – туристичке посете Шумадији и Западној Србији, делегација из Цеља посетила је недавно Агрономски факлултет и „Моравски маркет“ у Чачку, а након тога и више удружења и задруга, као и млекаре на подручју Моравичког и Златиборског округа. Ову посету су организовали Еколошко друштво „Драгачево“ и Локална акциона група „Драгачево – Јелица –Западна Морава“.
Еколошко друштво „Драгачево“ је ове године у мају организовало студијско путовање у Словенију и том приликом наши пољопривредници, привредници и стручњаци су имали прилику да посете Млекару „CELEIA“ у месту Петровче, поред Цеља. Тада је са представницима ове познате словеначке млекаре и договорена узвратна посета Србији.
Млекара „CELEIA“ из Цеља, која је у власништву је 17 словеначких пољопривредних задруга, откупљује млеко од 900 пољопривредних газдинстава. То је друга највећа млекара у Словенији, позната по бренду „Златна долина“, која годишње од произвођача откупи 70 милиона литара млека и преради у најквалитетније млечне производе. Посебну бригу посвећује квалитету млека и млечних производа преко програма: „Изабрани квалитет Словенија“, „Без ГМО (генетски модификованих производа)“, „Сир Зелене долине“, „Сиреви од сененог млека“ и „IFS стандард са 100% следљивости од пољопривредног газдинства до полице у трговини“.
За осамнаесточлану словеначку делегацију организован је пријем на Агрономском факултету, а потом и посета Пољопривредној саветодавној и стручној служби Чачак и „Моравском маркету“, који окупља локалне произвођаче хране са подручја Чачка, Горњег Милановца и Лучана.
– Власници Млекаре „CELEIA“ су задруге и оне имају у Млекари своје представнике као акционаре. Имамо представнике осам задруга у Надзорном одбору, а четири су са стране запослених. Одлучили смо се на узвратну посету како бисмо обишли овдашње произвођаче млека и сагледали какво је стање у вашој пољопривреди. Циљ нашег доласка је дружење са пољопривредним произвођачима из овог краја, едукација и разговор о могућностима сарадње. До пре пет месеци смо имали продају у Србији и то углавном сирева и свакако је пожељно да се настави та сарадња. Настојимо да пронађемо дистрибутивно предузеће, како бисмо обновили сарадњу и поново производе са ознаком „Златна долина“ из Словеније пласирали на тржишту Србије. Сарадња нам је увек интересантна и важна – истакао је Винко Бут, директор млекаре „CELEIA“ из Цеља, приликом посете Агрономском факултету у Чачку.
Проф. др Владимир Kурћубић, декан Агрономског фалултета у Чачку, навео је да је за сваку успешну сарадњу неопходан континуитет и да Факултет томе посвећује посебну пажњу, тако да су са представницима Млекаре „Целеиа“, као и неким другим партнерима из Словеније, већ успостављени добри односи.
– Са словеначким партнерима имамо добре и квалитене односе, како истраживачке, тако и на пројектима. Наша делегација је крајем маја посетила Словенију. Делегацију су чинили привредници и представници академске заједнице. Тада смо посетили бројне произвођаче, прерађиваче и фарме музних крава и оваца. Били смо и у великим прерађивачким погонима, у сиранама, које озбиљно раде и имају од 50 до 70 производа у једној палети. Посетили смо и највећу млекару у Словенији и оно што је нама посебно драго – они се баве пуно иновативним послом. Они имају сектор који се бави искључиво развојем и ми ту видимо нашу шансу. Планирамо да организујемо још једну посету и да понудимо наше знање, а они њихово огромно искуство у делу где нама мањка, посебно у области прераде. Сматрамо да ова посета, иако протоколарна, има за нас велики значај и част нам је што на нашем факултету можемо да угостимо привреднике и то је неки смер који би, поред научне сарадње која нам је одлична, требало све више да развијамо у наредном периоду и да долазимо до одређених решења која ће бити примењена у привреди – истакао је проф. др Kурћубић, наглашавајући да у поређењу са нама Словенци имају бољу механизацију, посебно у брдско-планинским пределима и далеко виши степен аутоматизације у производњи, а да уз то користе и све своје компаративне предности и да одлично разумеју шта су иновативност, посебност и нека уникатност. Примена савремених технолошких знања је тамо на вишем нивоу, али, како истиче проф. др Курћубић, ми и даље имамо велике могућности за сарадњу са њима.
За госте из Словеније је припремљен садржајан програм, који је обухватио обилазак произвођача млека, прерађивача и удружења на подручју Чачка, Лучана, Ариља и Златибора. Представници Млекаре „CELEIA“ су приликом боравка у чачанском крају посетили Удружење „Евгенија“ у Јежевици, где су уживали у специјалитетима по којима је чачански крај препознатљив, у качамаку са сиром и кајмаком, сланим и слатким питама, домаћој ракији и соковима. Након тога је познати чачански сточар Горан Бојовић представио Задругу „Моравка“. Он је гостима из Словеније говорио о гајењу наше старе, аутохтоне расе свиња, њеним предностима, као и преради меса од „Моравке“.
Гости из Словеније су приликом боравка у Србији посетили и предузеће „Дреновац“ у Миросаљцима, где су се упознали са новим технологијама у преради замрзнутог воћа, Предузеће за пољопривреду и одрживи развој села општине Чајетина „Златиборски Еко-Аграр“, Млекару „Наша Златка“, Пршутану „Аћим” у златиборском селу Мушвете и Туристичко домаћинство Удовичић у Гучи. Представници познате словеначке млекаре су посетили и изложбу најстарије задруге жена у Србији – Драгачевске задруге жена „Рајка Боројевић“ и Музеј Драгачевског сабора трубача у Гучи.
– Драго нам је што смо били организатори узвратне стручно – туристичке посете за руководство млекаре „CELEIA“ и њене власнике, директоре пољопривредних задруга у Словенији, који су могли да виде и упознају разне организације на подручју Западне Србије, да размене искуства и разговарају о могућностима јачања сарадње, пре свега, у области пољопривреде и прераде пољопривредних производа – истакао је Душан Р. Ивановић, председник ИО Еколошког друштва Драгачево и УО ЛАГ-а „Драгачево – Јелица – Западна Морава“.
В. С.