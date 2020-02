PREDSTAVQEN PROJEKAT PRIVREDNE KOMORE SRBIJE I ŠEST UDRUŽENJA POSLOVNIH ŽENA

Privredna komora Srbije (PKS) i udruženja poslovnih žena iz Čačka, Kragujevca, Kraljeva, Valjeva, Niša i Leskovca, uz podršku Nemačke razvojne saradnje (GIZ), realizuju projekat “Postanimo jače, znanjem do uspeha”. Udruženje poslovnih žena “Nadežda Petrović” Čačak je organizovalo Info dan, u sali Gradskog veća. U cilju većeg ekonomskog osnaživanja privrednica, povećanju njihove vidljivosti, širenju njihovog poslovnog kapaciteta, kao i mogućnostima za ulazak u trgovinske lance velikih kompanija, PKS u saradnji sa šest udruženja poslovnih žena organizovaće različite aktivnosti koje će se sastojati iz edukativnih radionica i mentoringa i B2B događaja u Privrednoj komori Srbije, najavila je Vesna Baur, predsednica Udruženja poslovnih žena “Nadežda Petrović”, predstavljajući projekat.

– Naše Udruženje je poznato po tome da veliku pažnju posvećuje edukaciji privrednica i onih koji to žele da postanu. Ovim projektom takođe proširujemo znanja, i to iz oblasti koje su, na osnovu popunjenih upitnika, bile najpotrebnije za poslovanje naših članica. One su odabrale tri teme za predstojeće radionice, a pored toga, u Privrednoj komori Srbije imaćemo i sastanke B2B i druge vrste susreta privrednica iz regiona. Radionice će se održavati u Čačku za sve članice koje su se prijavile na ovaj konkurs i, kao i do sada, biće besplatne – rekla je Vesna Baur.

Implementacija aktivnosti u okviru projekta doprineće povećanju održivosti kompanija kojima upravljaju žene, povećanju broja zaposlenosti, ali i povećanje učešća žena u ukupnom broju mikro, malih i srednjih preduzeća.

– Projekat će biti realizovan kroz dve faze. Prva faza se sastoji od Info dana u šest gradova Srbije, na kojima će biti predstavljen značaj projekta i očekivani rezultati, a partnerska udruženja poslovnih žena organizovaće edukativne treninge i mentoring za privrednice, na kojima će one naučiti kako uspešnije poslovati, kako se izboriti sa svakodnevnim izazovima i kako se pripremiti za ulazak u trgovinske lance velikih kompanija. Druga faza projekta, koja će biti realizovana tokom aprila u Beogradu, predstavljaće rezultat edukacije i priliku da se na B2B događaju u Privrednoj komori Srbije žene direktno umreže sa predstavnicima velikih kompanija. Opredelili smo se za trgovinske lance i velike kopmanije zato što smo na osnovu analize, koju smo uradili pre početka projekta, ustanovili da se najveći broj žena, privrednica i preduzetnica iz ovih šest gradova, najčešće bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda, tekstilnom industrijom ili sličnom delatnošću – objasnila je Iva Vuksanović iz Privredne komore Srbije.

Cilj projekta je unapređenje internih kapaciteta ženskih preduzeća, promovisanje uspešnih privrednica i traženje novih tržišta da plasiraju svoje proizvode i usluge, naglasila je Gorana Tanasković, direktorka Udruženja poslovnih žena “Nadežda Petrović” i dodala:

– Čačak je prepoznatljiv po ženskom preduzetništvu, a naše Udruženje se rado odaziva ovakvim projektima, naročito kada je reč o edukacijama, treninzima, mentorskim uslugama. Velikodušno pomažemo, ne samo našim članicama, već i drugim preduzetnicama, mladim ženama koje tek pokreću sopstveni posao. U ovom projektu učestvuje 12 naših članica koje sebe mogu da pronađu među velikim trgovinskim lancima, odnosno koje mogu da plasiraju svoje proizvode, a uz to i da se dodatno edukuju.

Učesnicima skupa, uspeh u realizaciji projekta i daljem radu, poželela je i zamenica gradonačelnika Milica Dačić, budući da Grad Čačak veliku podršku pruža i ženskom preduzetništvu.

N. R.