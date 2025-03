ПРЕСТИЖНА ПРИЗНАЊА за Балетски студио Културног центра Чачак

Величанствене чачанске балерине, неприкосновено владајући сценом, донеле су у свој град вредна одличја.

ФОТО: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК



У Дечијем Културном центру у Београду, 2. марта, на престижном међународном такмичењу „Golden Dance Now Belgrade“, Балетски студио Културног центра Чачак остварио је завидан успех. Међу бројним учесницима, којих је било чак 1500 (41 клуб, 6 земаља – Румунија, Мађарска, Македонија, Словачка, Босна и Србија), такмичивши се на две сцене Дечијег културног центра, понеле су престижна признања одушевивши еминентни жири и задовољивши како њихове строге критеријуме, тако и велика очекивања публике. Балетски студио је представио својих пет кореографија:

Milion dreams – старија група, Alice – студио 3,Thrones – студио 2, Viola и Ramonda (Force)

У њиховој складности и задивљујућем перформансу уживали су сви присутни, где им је жири својом једногласном одлуком доделио прве награде у свим балетским категоријама (ballet, open, lyrical, neoclasic), поред тога, четири кореографије освојиле су специјалне награде које подразумевају котизације за предстојећа такмичења у Паризу, Будимпешти, Истанбулу, Београду и Новом Саду. На крају такмичења, након изведених свих наступа, уследило је Гала вече на којем је одабрано шест најбољих. Чак три кореографије нашег балетског студија су ушле у најужи избор, чиме су показале неприкосновено владање сценом и савршен уметнички израз.

Нумере одабране у категорији „најбоље од најбољих“ – „Million dreams“ за најбољу формацију (lyrilcal Formation Children А) и „Alice in wonder world“ (Ballet Open Formation Children A) у млађој категорији, као и „Ramonda“ у старијој категорији (Lyrical Formation Junior A).

Балетски студио, као поносни носилац ових престижних награда мотивисано наставља напред, планирајући и припремајући се за нова учешћа на светској балетској сцени. Томе у прилог говори и предстојеће такмичење у Сан Рему 22. априла, као и годишњи концерт почетком јуна на којем публика има прилике да види склад, хармонију и савршену уметност покрета која влада сценом.

Престижне награде које су, издвојивши се својом грациозношћу, суптилношћу и префињеношћу, понеле чланице Балетског студија Културног центра Чачак, резултат су посвећености, преданог рада и ентузијазма њихове наставнице Иване Дуњић, која искусно, преко двадесет година води наставу класичног балета, померајући границе напред својом креативношћу. Стога, успех остварен на поменутом такмичењу није неочекиван јер сваке године донесу у град Чачак на десетине награда.