Претежно сунчано и топло, температура до 33 степена

ИЗВОР: РТС У Србији ће данас киша падати само на југу, а поподне и увече ће престати падавине и разведрити се у целој земљи. Највиша температура до 19 степени. Сутра поново киша. Првог дана викенда у Србији ће бити умерено до потпуно облачно, на северу углавном суво, а у осталим пределима местимично са слабом кишом. На југу […]

