Претежно сунчано и топло, температура до 33 степена

Извор:РТС
Након прохладног јутра, максимална температура до 33 степена
У Србији данас претежно сунчано и топло. Најнижа температура од 7 до 17, а највиша од 30 до 33 степена.
У целој Србији биће претежно сунчано и неколико степени топлије него јуче.
Ујутру понегде свега 7 степени. Током дана од 30 степени до 33 степена.
Над Београдом сунце, а у најтоплијем делу дана до 32 степена.
Опрезност за срчане болеснике
Биометеоролошке прилике могу утицати релативно повољно на хронично оболеле особе, изузев срчаних болесника којима се саветује извесна опрезност.
Метеоропатске реакције су могуће у виду малаксалости и главобоље.