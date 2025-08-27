летоо Фото: Вероника Вукићевић
Društvo

Претежно сунчано и топло, температура до 33 степена

G. D. Komentara (0)

Извор:РТС

Након прохладног јутра, максимална температура до 33 степена

У Србији данас претежно сунчано и топло. Најнижа температура од 7 до 17, а највиша од 30 до 33 степена.

У целој Србији биће претежно сунчано и неколико степени топлије него јуче. 

Фото: Вероника Вукићевић

Након прохладног јутра, максимална температура до 33 степена

Ујутру понегде свега 7 степени. Током дана од 30 степени до 33 степена.

Над Београдом сунце, а у најтоплијем делу дана до 32 степена.

Опрезност за срчане болеснике

Биометеоролошке прилике могу утицати релативно повољно на хронично оболеле особе, изузев срчаних болесника којима се саветује извесна опрезност.

Метеоропатске реакције су могуће у виду малаксалости и главобоље.

Slične Vesti

Предраг Кон, епидемиолог; Фото: printscreen youtube канал РТС
Društvo Zdravstvo

Др Кон: Лакше се дише, нови удар вируса могућ за десетак дана

G. D.

ИЗВОР:РТС Др Кон: Лакше се дише, нови удар вируса могућ за десетак дана Доктор Предраг Кон, епидемиолог и члан Кризног штаба, каже за РТС да су увођење ковид пропусница и продужен школски распуст дали резултате, па се сада „мало лакше дише“, али да без вакцинације, као дугорочног решења, нема изласка из епидемије. Епидемиолог Предраг Кон […]

јесен Фото: Слађана Шутић
Društvo

До увече разведравање, али сутра поново киша

G. D.

ИЗВОР: РТС У Србији ће данас киша падати само на југу, а поподне и увече ће престати падавине и разведрити се у целој земљи. Највиша температура до 19 степени. Сутра поново киша. Првог дана викенда у Србији ће бити умерено до потпуно облачно, на северу углавном суво, а у осталим пределима местимично са слабом кишом. На југу […]
Aktuelno Društvo

ИЗ МИНУСА У ПЛУС – БИОПРОГНОЗА

I. М.

Петак, 9. март Очекиване биометеоролошке прилике могу утицати релативно повољно на хронично оболеле, али се извесна пажња саветује кардиоваскуларним болесницима. Несаница и главобоља су могуће метеоропатске реакције. Препоручује се адекватно одевање и умеренa физичкa активност. Субота, 10. март Задржава се релативно повољан утицај биометеоролошких прилика на већину хронично оболелих. Известан опрез се и даље саветује […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.