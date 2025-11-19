новембар цветњак Фото: Зоран Зиндовић
Претежно сунчано, уз умерену облачност

Прогноза времена за 20. новембар
Четвртак: Претежно сунчано уз малу и умерену облачност и топлије, осим на југу и истоку Србије где ће бити претежно облачно још ујутру са слабом кишом. После подне постепено повећање облачности, увече и ноћу са кишом у јужним, источним и централним пределима Србије, као и на северозападу Војводине. Ветар слаб и умерен, на југу Баната повремено јак југоисточни, крајем дана у Бачкој у скретању на северозападни. Јутарња температура од 2 до 7 °С, а највиша дневна од 14 до 18 °С, у Неготинској Крајини хладније око 8 °С.

NEDOSTATAK INICIJATIVE VELIKA PREPREKA OBNOVE ZADRUGARSTVA

Poljoprivrednici čačanskog kraja, pa i čitave Srbije, odavno su svesni da rešenje svih njihovih problema leži u obnovi zadrugarstva. I država je prepoznala potrebu zadružnog organizovanja, pa je izdvojila novčana sredstva za podsticaj formiranja novih i jaćanje već postojećih zadruga. Ipak, samo saznanje da bi zadružno organizovanje predstavljalo pravi izlaz iz nagomilanih problema u poljoprivredi […]
Brnabić: Ne razmišljamo o obaveznoj vakcinaciji

Premijerka Ana Brnabić izjavila je u Inđiji da Vlada Srbije ne razmišlja o uvođenju obaveze vakcinacije i da bi to bilo suprotno svim standardima ljudskih prava. „Vakcinacija je veoma važna, ali ne možemo da je učinimo obaveznom jer ima kategorija stanovništva koje ne mogu da prime vakcinu i o tome mogu da govore lekari. Ali […]
CNC STRUG ZA DAN ŠKOLE

Mašinsko-saobraćajna škola slavi 116 godina postojanja. Za tu priliku stigao je i poklon od Gradske uprave Čačak, novi CNC strug. Povodom godišnjice svečano je otvoren CNC centar opremljen sa dva struga, tri glodalice, 3D štampačem… Mašinsko-saobraćajnu školu pohađa oko 1.100 učenika. Upisano je 11 odeljenja prvog razreda. U prvom upisnom roku popunjena su sva slobodna […]

