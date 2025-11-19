Претежно сунчано, уз умерену облачност

Premijerka Ana Brnabić izjavila je u Inđiji da Vlada Srbije ne razmišlja o uvođenju obaveze vakcinacije i da bi to bilo suprotno svim standardima ljudskih prava. „Vakcinacija je veoma važna, ali ne možemo da je učinimo obaveznom jer ima kategorija stanovništva koje ne mogu da prime vakcinu i o tome mogu da govore lekari. Ali […]

