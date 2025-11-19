Претежно сунчано, уз умерену облачност

Прогноза времена за 20. новембар
(Извор: РХМЗ, РТС)
Четвртак: Претежно сунчано уз малу и умерену облачност и топлије, осим на југу и истоку Србије где ће бити претежно облачно још ујутру са слабом кишом. После подне постепено повећање облачности, увече и ноћу са кишом у јужним, источним и централним пределима Србије, као и на северозападу Војводине. Ветар слаб и умерен, на југу Баната повремено јак југоисточни, крајем дана у Бачкој у скретању на северозападни. Јутарња температура од 2 до 7 °С, а највиша дневна од 14 до 18 °С, у Неготинској Крајини хладније око 8 °С.