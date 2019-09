„PRIČA U LICE“ – SPEKTAKL PRED SLEDEĆI SPEKTAKL

Festival “PRIČA U LICE” počeo je u petak svirkom KBO iz Kragujevca, a na takmičenju mladih bendova pobedu su ostvarili momci iz Pančeva – bend RAMPA, koji će ponovo nastupiti 7. septembra na Remontovom stadionu, kao predgrupa Hladnom Pivu i a nagrada im je snimanje autorske pesme u profesionalnom studiju, najavljuju organizatori.

BEND „RAMPA“



-Na koncertu NEVERNIH BEBA je bilo fanova svih uzrasta. Fantastično, u svom stilu, doveli su publiku do usijanja, a na svirci u subotu je ipak bila duplo bolja posećenost, s obzirom na to da su koncerte imala poznata imena – “Majdan”, “357”, “Hadži prodane duše”, “Istok” i kultni bend BJESOVI. U publici je osim Čačana, bilo oublike iz Kragujevca, Gornjeg Milanovca, Užica i Kraljeva. Bend “357” je imao jedan od boljih nastupa, a “Bjesovi” su pokidali i doveli publiku do usijanja – rekal je Žana Nenadović, PR Festivala PRiČa.



PRiČa se nastavlja sledećeg vikenda. Dakle, 6. i 7. septembra na Remontovom stadionu su “PARNI VALJAK”, “HLADNO PIVO”, sarajevsko “ZABRANJENO PUŠENJE”, Nikola Vranjković i mnogi drugi…



Ispred celog tima, koji učestvuje u ovom spektaklu, Žana je zahvalila svim učesnicima I sponzorima Festivala PRiČa, kao i svim novinarima i medijskim kućama koji ih podržavaju.

I. M.