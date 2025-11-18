ПРОФ. ДР ИВАН МИЛИЋЕВИЋ, В. Д. ДЕКАНА ФТН-А, О ПЕТ ДЕЦЕНИЈА РАДА НАЈСТАРИЈЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ЧАЧКУ
СТУБ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ И РАЗВОЈА
Свечаном академијом, која је одржана у петак, 14. новембра, у Културном центру у Чачку обележено је пола века постојања Факултета техничких наука и 65 година високог образовања у Чачку. О улози најстарије високошколске установе у нашем граду и обележавању овог значајног јубилеја разговарали смо са проф. др Иваном Милићевићем, вршиоцем дужности декана Факултета техничких наука у Чачку.
Факултет техничких наука (ФТН) у Чачку обележио је прошлог петка значајан јубилеј – 50 година рада, па отуда и није на одмет да се подсетимо какву је и колико важну улогу имала ова високошколска установа за наш град и читаву Србију у протеклих пола века, какве је трагове оставила?
– Факултет техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу, представља стуб високог образовања, науке и развоја у Чачку већ пуних пет деценија. Његово оснивање пре пола века означило је прекретницу у образовном, привредном и друштвеном животу града. Тешко је данас наћи школу у Србији, било основну, било средњу, у којој не ради бар један наставник који је своје академско образовање стекао на овом чачанском факултету. Факултет техничких наука образовао је хиљаде дипломираних студената, мастера и доктора наука, који данас заузимају значајне позиције у привреди, образовању, науци и јавном сектору како у земљи, тако и у иностранству. Наш факултет константно развија акредитоване студијске програме у складу са трендовима и потребама које намеће савремена индустрија, чиме активно доприноси развоју привредног амбијента града Чачка и околине.
Какве кадрове данас образује ФТН у Чачку, колико су они тренутно тражени на нашем тржишту рада и генерално, какву перспективу имају млади који завршавају студије на овом факултету?
– Током протеклих година Факултет је успешно одговарао на бројне, често нимало једноставне изазове времена и технолошког напретка. Показујући изузетну спремност за промене и прилагођавање, постао је једна од највећих научно-образовних институција у централној Србији и значајан центар за стицање савремених знања и вештина. Ову позицију лидера, очувао је и ојачао кроз стално унапређивање студијских програма, увођење дуалног модела студија у високом образовању, модернизацијом наставног процеса и набавком савремене опреме. Факултет техничких наука нуди разноврсне студијске програме на свим нивоима академских и струковних студија, који обухватају укупно 24 акредитована програма. Са готово 500 бруцоша сваке године, игра важну улогу у подстицању младих да остану у Чачку, али и привлачи студенте из различитих делова Србије, као и из Босне и Херцеговине, Републике Српске и Црне Горе. Изврсна сарадња са привредом, где студенти реализују део наставе у реалним условима уз решавање конкретних проблема, оснивање иновационог инкубатора, континуиране инвестиције у лабораторијску инфраструктуру и опрему и посвећен рад свих запослених додатно су учврстили улогу ФТН-а као водеће институције у области техничко – технолошког образовања и истраживања и због тога су дипломе наше високошколске установе изузетно цењене на тржишту рада.
Из године у годину остварујете све значајније резултате у области научноистраживачког рада. Колико је тешко одржати такав континуитет?
Научноистраживачка делатност Факултета остварује се кроз бројне пројекте које финансирају министарства, међународни фондови и привреда. Захваљујући томе, Факултет је постао препознатљив као центар иновација и партнер многих компанија и истраживачких институција. Проф. др Предраг Петровић, редовни професор ФТН-а у Чачку, и ове годинеје уврштен у два одсто водећих светских научника према најновијој Станфордовој листи, а налази се и на листи најцитиранијих научника са Универзитета у Крагујевцу у току 2024. године. Имамо и успешну сарадњу са Градом Чачком, локалним предузећима, школама и установама културе. Кроз заједничке пројекте, стручне праксе, волонтирање и студентске иницијативе, Факултет активно доприноси развоју заједнице и оснаживању младих. Такође, организацијом научних скупова, конференција, јавних трибина и едукација, ФТН унапређује научну и културну климу у Чачку и чини наш град препознатљивим образовним центром у Србији. Ојачаном међународном сарадњом и разменом студената и запослених кроз CEEPUS и Erasmus+ програме, акредитовањем основних, мастер и докторских студија на енглеском језику, проналази своје место и у глобалној академској заједници, чиме повећава и међународну видљивост Чачка као града знања. Сваке године дочекује бројне стране студенте и предаваче, који овде проналазе подстицајно окружење за академски и професионални развој.
И за крај, какви су планови будућег развоја Факултета?
– Чврсто смо опредељени да непрекидно и систематски радимо на унапређењу квалитета својих студијских програма, наставе, научних истраживања, лабораторијске опреме… Наш задатак је да свим студентима омогућимо квалитетно образовање које ће им пружити теоријска знања и практичне вештине неопходне за успешну каријеру у динамичном технолошком свету. Визија је да се Факултет и даље развија као модерна високошколска институција призната по достигнућима својих дипломираних студената и да као равноправни партнер повећа учешће у европским образовним и истраживачким токовима. Поштујући постигнуте резултате и поносећи се њима, корачамо у будућност с надом да ће и наредне академске године бити испуњене успесима и да ће наш факултет изнедрити велики број инжењера и истраживача који ће својим знањем доприносити бројним иновацијама. Како не бисмо били само посматрачи протока времена, заузећемо проактиван приступ и учинити све да поменута визија постане реалност.
В. Степановић
ПОЛА ВЕКА РАДА ФАКУЛТЕТА И 65 ГОДИНА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У ЧАЧКУ
Током седме деценије 20. века Србија је настојала да убрзано развија све регионе, а привредни и друштвени развој Чачка у том периоду је био изразито динамичан. Град се развијао као индустријски центар захваљујући развоју бројних производних предузећа, која су настала из малих занатских радионица. Истовремено, Чачак је препознат и као образовно седиште у коме су поред низа основних школа ницале и средње школе. Одлуком Народног одбора среза Чачак и уз иницијативу привредних организација Чачка, 1960. године основана је Виша техничка школа, у тренутку када у Западној Србији није постојала ниједна установа за високо образовање. Поред Марибора, ово је била друга таква школа у тадашњој Југославији. У условима појачане потребе за стручним кадровима, и услед недостатка квалификованих наставника у средњим и основним школама, јавила се идеја о оснивању факултета у Чачку. Та идеја је реализована је 1975. године, када је почео са радом Педагошко – технички факултет у Чачку са задатком да образује професоре електротехнике, машинства и техничког образовања. Био је то трећи такав факултет у Југославији.