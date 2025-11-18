Društvo

НАЈЧЕШЋИ УЗРОК НЕПАЖЊА ГРАЂАНА

Z. Ј. Komentara (0)

Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова константно упозорава да се у току грејне сезоне бележи повећан број пожара на стамбеним и другим грађевинским објектима, а да су најчешћи узроци пожара непажња и немар грађана.

Неисправни или неочишћени димњаци, непажња приликом ложења пећи на чврста горива, остављање укључених грејалица без надзора, држање запаљивих предмета у близини пећи или грејалица, као и преоптерећење електричних инсталација и коришћење неисправних уређаја, само су неки од разлога који сваке године доводе до пожара у домаћинствима.

Сектор за ванредне ситуације апелује на све грађане да буду одговорни и да редовно проверавају исправност димњака и пећи на чврсто гориво, не остављају грејалице укључене без надзора, не преоптерећују електричне инсталације и да намештај и друге запаљиве материјале удаље од грејних тела.

Грађанима се препоручује да током грејне сезоне не одлажу пепео у пластичне контејнере, ни у близини запаљивог материјала, да не остављају малу децу без надзора у просторијама где се налазе пећи или електричне грејалице и да искључују електричне уређаје када напуштају дом.

МУП подсећа да је у случају пожара потребно одмах позвати ватрогасно-спасилачку јединицу на број 193 и поступати према упутствима ватрогасаца-спасилаца.

Извор: МУП

Приредила: В. Ј.

Slične Vesti
Društvo Zdravstvo

ОДРЖАНО БЕСПЛАТНО ПРЕДАВАЊЕ „ЗДРАВЉЕ ЈЕ У ТВОЈИМ РУКАМАˮ

vladecaglas

У среду 7. децембра од 18.00 до 20.00 часова у просторијама Научно-технолошког парка и Стартап центра Чачак биће одржано бесплатно предавање о здрављу и здравој исхрани под називом „Највећа тајна: Здравље је у твојим рукамаˮ. Циљ пројекта била је едукација и одговор на питања и заблуде у вези са здравом исхраном, а неке од тема […]
Društvo

Na današnji dan rođen Dobrivoje Topalović

I. М.

Na današnji dan, pre 76 godina, 21. septembra 1944. godine na malu Gospoinu, u selu Preljina kod Čačka rođen je naš poznati zemljak, pevač narodne novokomponovane muzike Dobrivoje Topalović. Nažalost, naš dragi Topalko zauvek nas je napustio nedavno, 16. juna 2020. godine. Topalović je u Preljini kod Čačka odrastao i završio osnovnu školu, a u […]
Društvo Kultura

РАДОВАН М. МАРИНКОВИЋ О МОНОГРАФИЈИ „90 ГОДИНА ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

Z. Ј.

СВЕТЛОСТИ ПИСАНЕ РЕЧИ – АУТЕНТИЧНИ ГЛАСОНОША ВРЕМЕНА (Зорица Лешовић Станојевић и сарадници, „90 ГОДИНА  ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“, Графичка радионица „Артера“, Чачак, 2024). Повод за остваривање овог истраживачко-издавачког подухвата било је обележавање девет деценија од појаве првог броја овог листа (1932. године, оснивач и главни уредник: Ђорђе Миловановић), а додате су још две – време издавања! Дуго […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.