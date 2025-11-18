НАЈЧЕШЋИ УЗРОК НЕПАЖЊА ГРАЂАНА

Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова константно упозорава да се у току грејне сезоне бележи повећан број пожара на стамбеним и другим грађевинским објектима, а да су најчешћи узроци пожара непажња и немар грађана.
Неисправни или неочишћени димњаци, непажња приликом ложења пећи на чврста горива, остављање укључених грејалица без надзора, држање запаљивих предмета у близини пећи или грејалица, као и преоптерећење електричних инсталација и коришћење неисправних уређаја, само су неки од разлога који сваке године доводе до пожара у домаћинствима.
Сектор за ванредне ситуације апелује на све грађане да буду одговорни и да редовно проверавају исправност димњака и пећи на чврсто гориво, не остављају грејалице укључене без надзора, не преоптерећују електричне инсталације и да намештај и друге запаљиве материјале удаље од грејних тела.
Грађанима се препоручује да током грејне сезоне не одлажу пепео у пластичне контејнере, ни у близини запаљивог материјала, да не остављају малу децу без надзора у просторијама где се налазе пећи или електричне грејалице и да искључују електричне уређаје када напуштају дом.
МУП подсећа да је у случају пожара потребно одмах позвати ватрогасно-спасилачку јединицу на број 193 и поступати према упутствима ватрогасаца-спасилаца.
Извор: МУП
Приредила: В. Ј.