Predstavljanje knjige „Sredozemlje“ Sava Stjepovića

I. М.

Večeras, 14. decembra u 19 sati u Klubu Doma kulture, u okviru književnog programa ove ustanove, biće predstavljena knjiga „Sredozemlje“ Sava Stjepovića, dobitnika Deretina nagrade. Na promociji će, uz autora, govoriti i Zoran Bognar i Slobodan Nikolić. Ulaz je slobodan.
Отворена изложба „Уметност и папир 2025“

Z. Ј.

У склопу 32. Међународног симпозијума „Уметност и папир“, у Ликовном салону Културног центра Чачак, отворена је изложба на којој су представљени радови више од 30 уметника из шест земаља. Излажу уметници из Северне Македоније, Пољске, Канаде, Босне и Херцеговине, Хрватске и Србије. И ове године, сва остварења настала су од рециклираног материјала. – Симпозијум „Уметност […]
ДАНАС – попуст 50 одсто на цену чланарине у Градској библиотеци

G. D.

Поводом Дана библиотекара који се обележава данас, 14. децембра, Градска библиотека „Владислав Петковић Дисˮ одобрава 50 % попуста на цену чланарине. Данас, од 8.00 до 19.00 часова, можете искористити ову погодност и постати део велике читалачке породице Градске библиотеке.

