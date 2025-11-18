ФИЛМСКИ ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК
СРЕДА И ЧЕТВРТАК, 19. И 20. НОВЕМБАР – ХАЈДУК У БЕОГРАДУ (драма, породични)
Велика сала у 19.30 ч.
Цена улазнице је 400 динара.
Večeras, 14. decembra u 19 sati u Klubu Doma kulture, u okviru književnog programa ove ustanove, biće predstavljena knjiga „Sredozemlje“ Sava Stjepovića, dobitnika Deretina nagrade. Na promociji će, uz autora, govoriti i Zoran Bognar i Slobodan Nikolić. Ulaz je slobodan.
У склопу 32. Међународног симпозијума „Уметност и папир“, у Ликовном салону Културног центра Чачак, отворена је изложба на којој су представљени радови више од 30 уметника из шест земаља. Излажу уметници из Северне Македоније, Пољске, Канаде, Босне и Херцеговине, Хрватске и Србије. И ове године, сва остварења настала су од рециклираног материјала. – Симпозијум „Уметност […]
Поводом Дана библиотекара који се обележава данас, 14. децембра, Градска библиотека „Владислав Петковић Дисˮ одобрава 50 % попуста на цену чланарине. Данас, од 8.00 до 19.00 часова, можете искористити ову погодност и постати део велике читалачке породице Градске библиотеке.