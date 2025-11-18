Grad

ЕДУКАТИВНЕ ИГРАЧКЕ ЗА ЧАЧАНСКЕ МАЛИШАНЕ ИЗ ДОНАЦИЈЕ SKGO И UNICEF-A

У оквиру годишње Скупштине Сталне конференције градова и општина (СКГО), одржане 18. новембра, у Београду, представници Града Чачка су свечано потписали Уговор о донацији едукативних играчака са SKGO и UNICEF-ом, уз подршку Playmobil фондације.

Донација, у вредности од скоро 300.000 динара, намењена је јачању система раних интервенција и подршци најмлађим суграђанима.

Играчке ће бити дистрибуиране установама које чине локални PORI систем, међусекторски модел ране подршке деци са сметњама у развоју и њиховим породицама. У Чачку, PORI тим чине стручњаци из Дома здравља Чачак, предшколских установа, Центра за социјални рад, Установе „Зрачак“ и локалне самоуправе. Пакети играчака биће усмерени и ка породицама у ризику, како би деца која одрастају у отежаним условима имала приступ квалитетним, развојно подстицајним материјалима.

Уговор је, у име Града Чачка, потписала Марјана Петронијевић, помоћница градоначелника и координатор локалног PORI тима Града Чачка, која је истакла да је ова донација снажна подршка раду стручних тимова и важан корак у развијању услуга које стављају дете и породицу у центар пажње. Она је нагласила да ће едукативне играчке значајно допринети когнитивном, моторичком и социјално-емоционалном развоју деце, али и ојачати капацитете служби које се баве раном интервенцијом.

Испорука играчака за Чачак очекује се до 15. децембра, након чега ће бити распоређене у све укључене установе и уручене породицама које су део PORI процеса.

Овом донацијом Чачак наставља да гради систем подршке у којем свако дете има једнаке могућности за развој, раст и квалитетније одрастање.

Кабинет градоначелника Чачка

