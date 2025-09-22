Društvo Selo

ПРОГЛАШЕЊЕМ ПОБЕДНИКА У ПРИПРЕМАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ ЈЕЛА ЗАВРШЕНА „КУПУСИЈАДА”

Проглашењем најбољих екипа и појединаца у припремању свадбарског купуса, уз богат културно –уметнички  програм, завршена је још једна „Купусијада” у Мрчајевцима.

Најопеваније шумадијско село прошлог викенда окупило је на хиљаде људи, који су дошли из различитих крајева Србије и региона како би уживали у укусном купусу припремљеном у земљаном лонцу, али и квалитетној музици и добром проводу.

Фото: ТОЧ
Концерт Драгане Мирковић, Фото: ТОЧ

Поред тога што је „Купусијада” манифестација гастрономско-туристичког типа, она је и такмичарског карактера, јер се екипе, појединци и угоститељи надмећу у припреми свадбарског купуса на традиционалан начин и то у три категорије: „Цело село кува“, „Угоститељи“ и „Екипе”.

Мирис куваног купуса ширио се варошицом, а ништа мање било је атрактивно и прасеће и јагњеће печење. Порција купуса кретала се од 600 динара у ресторану, до 800 динара под шатрама.  Било је довољно места на којима се припремала укусна храна, па су посетиоци могли да изаберу и према цени и према квалитету.

И ове године организатори су за све посетиоце припремили  богат културно-уметнички програм. Одржани су бројни наступи познатих извођача народне музике, концерти културно-уметничких друштава, а као и сваке године до сада било је вашарских садржаја.

Највећу пажњу посетилаца изазвао је концерт Драгане Мирковић, на коме је према речима организатора, било око 10.000 људи. Како кажу, мештани Мрчајеваца, у суботу вече током концерта који је трајао два сата, у току кога је публика уживала у највећим Драганиним хитовима, посета је била рекордна.  Сходно томе, посетиоци су мишљења да се једна од најпосећенијих манифестација у околини вратила на старе стазе по броју гостију.

Ова гастрономско-туристичка манифестација на најбољи начин презентује традиционалну српску кухињу, народну музику и богато културно наслеђе, а захваљујући њој одржавају се села као што су Мрчајевци.

У такмичењу „Цело село кува“ најуспешнији су били:

• Чаруга и син

• Удружење жена „Вуjетинчанке“

• „Младост 23“

Међу екипама и појединцима најбољи купус су скували:

• Жељко и жене

• „Дода кува“

• „Ледени“ Бијељина

Најбољи угоститељи овогодишње манифестације:

• Печењара „Код Кокца“

• „Шајкача“

• СУР „Пеула 1, 2, 3“

„Мајсторско писмо” припало је екипи „Тимотијевића храст“.

У осталим категоријама издвојили су се:

• За најлепше сервиран купус – Македонија

• За очување српске традиције – Стамиловић Предраг

• За најлепше уређен штанд – Прехрамбено-угоститељска школа

Виолета Јовичић

