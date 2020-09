PROIZVODNJA ZIMNICE UNOSAN POSAO UPRKOS PANDEMIJI KORONE

ZDRAVLJE „IZ TEGLE“ ZA HLADNE ZIMSKE DANE



Da proizvodnja zimnice može da postane više nego isplativa, dokazali su oni koji su tokom prethodnih godina, ostavši bez posla zbog tranzicionih vremena ili nekih drugih razloga, pokušali da udju u velike i male tajne spravljanja najukusnijih zalogaja iz staklenki, posebno aktuelnih tokom zimskih meseci, i u tome potpuno uspeli. Medju njima je i Jeroslav Jovašević (49) iz Preljine, koji je sasvim neočekivano bio prinudjen da se penzioniše iz zdravstvenih razloga, iako je još uvek istinski želeo da radi i stvara. Spas od učmalog života, u kome nema radnih aktivnosti na koje je navikao, pronašao je u proizvodnji zimnice, koja traži mnogo truda, strpljenja i kreativnosti, ali bez nekog većeg fizičkog napora.



Jeroslav Jovašević iz Preljine: „I zimnica je ukusnija ukoliko se radi strpljivo i sa ljubavlju!“

OD HOBIJA DO OZBILJNE ZARADE…

Sve je počelo pre tri godine. Dok se ubijao od dosade u kućnom ambijentu, setio se svog detinjstva i jesenjih dana u kojima se iz bakine kuhinje širio opojni miris ajvara, u kome su svi ukućani uživali, pa je tako sasvim iznenada odlučio da svoje slobodno vreme, a bilo ga je na pretek, obogati jednom itekako korisnom zanimacijom. Želeo je da članove svoje porodice obraduje ponekom teglicom pasterizovane paprike, kornišona, slatkog, džema… Sve što je proizveo imalo je odličan ukus. I sam je bio iznenadjen koliko mu ide od ruke pripremanje zimnice i što je najvažnije – svojski je uživao u tom poslu. I komšije su se divile njegovom umeću, pa se polako stvarao krug istinskih ljubitelja njegove zimnice. Počele su da stižu i prve narudžbine, tako da je vrlo brzo shvatio da je pronašao pravi posao za sebe i solidan izvor prihoda.

-Svi moji prijatelji su se raspitivali kada ću pripremiti novu turu, pa sam odlučio da ovaj svoj hobi pretvorim u neku ozbiljniju priču. Pored zimnice za naše domaćinstvo, polako sam uvećavao proizvodnju, jer se stvorio poduži spisak komšija i prijatlja, koji nisu imali dovoljno vremena da se posvete ovom zahtevnom poslu. Ispostavilo se da mi ovaj način rada u potpunosti odgovara. Iako sam u početku brinuo da li ću uložena sredstva moći i da povratim, posao se polako razvijao, jer, kao kaže naš narod, dobar proizvod je sam po sebi najbolja reklama – kaže Jeroslav, objašnjavajući da čačanski kraj ima prvoklasno voće i povrće, od koga se, uz malo umešnosti i truda, može pripremiti izuzetno ukusna zimnica, naravno, po proverenim receptima naših baka.



Džem od breskve

DO KUPACA I PUTEM INTERNETA



Vredni domaćin iz Preljine je imao nameru da svoje ukusne proizvode ponudi i beogradskom tržištu, ali je od toga odustao zbog pandemije korona virusa. Iako je ova godina bila izuzetno teška zbog brojnih ograničavajućih faktora, prema vidjenju Jovaševića, ona je donela neka korisna iskustva ljudima koji se bave kućnom radinošću. Da bi unovčili svoje proizvode, i oni su morali da se ozbiljnije okrenu mogućnostima koje pružaju moderne informacione tehnologije.

Mleveni paradajz

Ove godine je postala daleko aktuelnija prodaja robe posredstvom interneta. Poučen iskustvima drugih, i ja sam kreirao svoju stranicu na Fejsbuku, koja će mi značajno olakšati plasman proizvoda. Reakcije na internetu su veoma brze i ispostavilo se da ima mnogo zainteresovanih za kupovinu domaće zimnice – kaže Jeroslav.



Cene proizvoda iz kućne radinosti Jovaševića ostale su pretežno na prošlogodišnjem nivou. Sokovi u litarskoj ambalaži su od 150 do 200, sirupi od 250 do 400, slatko (polovina kilograma) 250, a pasterizovani kornišoni 130 dinara. Do korekcije cene došlo je jedino kod ajvara, jer je ove godine i paprika, zbog umanjenog roda, prilično skupa.

-Papriku plaćam 120 dinara po kilogramu, jer bez kvalitetnih sastojaka nema ni ukusne zimnice. Odlučio sam da snizim cenu ajvara od barene paprike sa 350 na 300 dinara po tegli. Ajvar od pečene parike je mnogo zahtevniji, pa će i njegova cena biti malo jača od prošlogodišnje – 650 dinara za standardnu teglu od 720 grama – kaže vrsni čačanski proizvodjač zimnice.



Nova pasirka

Zahvaljujući posvećenosti i istrajnosti u radu, ove godine je ovaj vredni Preljinac uspeo da obezbedi i daleko bolje uslove za rad. Odvažio se da uzme kredit od banke, jer je tokom prethodne dve sezone shvatio da ovaj posao može da donese pristojnu zaradu, ukoliko se obezbede bolji uslovi za rad.

-Ove godine sam u svoj mali biznis investirao oko četiri hiljade evra. Zadužio sam se kod banke, ali smatram da će se svaki dinar koji sam uložio u poboljšanje uslova za rad – u objekat, opremu i ambalažu, itekako isplatiti – objašnjava Jero.



Sudeći po dobrim iskustvima Jeroslava Jovaševića, uprkos savremenom načinu života i industrijskoj proizvodnji hrane, domaća zimnica je sačuvala svoje itekako značajno mesto na našim trpezama, jer se priprema od najkvalitetnijeg povrća i voća, po našim starim, tradicionalnim receptima.

V. S.