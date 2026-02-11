Društvo

ПРОМОЦИЈА АКТИВНОГ СТАРЕЊА

Z. Ј. Komentara (0)

НОВИ КОНКУРС „ДРАГАНОВА НАГРАДА“ ЗА НАЈБОЉИ ПУТОПИС

Више од једне деценије Удружење грађана „Снага пријатељства“ – Amity и портал Penzin организују својеврсно такмичење за оне који су закорачили у „треће доба“. Почетком јануара по 12. пут расписан је конкурс за „Драганову награду“, намењен старијима од 60 година који воле писаним речима да говоре о својим путовањима. Као и раније, заинтересовани своје радове могу послати до 1. марта, а конкурс има пет категорија – најбоља женска и најбоља мушка путописна причау, најбоља прича о путовању по Србији и по иностранству, као и најбоља путописна песма.

Награђени 2025.

Према речима мр Надежде Сатарић из Удружења „Amity“, увек је велико интересовање за овај конкурс. До сада је учествовало близу 1.400 аутора из Србије, бивших југословенских република и других земаља где живе људи који пишу и на српском језику.

– Путописи су веома разноврсни, и по стилу и у форми. Краси их блистав, приповедачки језик, са изузетно богатим речником. Једноставно, док их читате можете замислити да сте крај аутора, да путујете заједно са њим. Они са таквом љубављу и жаром приповедају о лепотама и квалитетима предела, да могу да постиде и најбоље туристичке водиче и приручнике. Њихови путописи не представљају само пуки увид у осећања и доживљаје током путовања, већ прате ток ауторовог развојног пута, водећи нас тако нестварном стазом кроз слојевити пут сећања – описује Надежда Сатарић.

Она истиче да је сврха ових рукописа вишеструка, јер су често ризница прошлих дана – историјска, културна и етнолошка. Поред тога, писање путописа има и терапеутску вредност.

– Многа истраживања потврдила су ефикасност експресивног писања. Помаже код анксиозности, трагедије, туге… Људи који се баве писањем тврде да се осећају срећнијим и да су мање негативни у односу на период пре почетка писања. Друга истраживања показују побољшање опште добробити и унапређење когнитивних функција. Писање присиљава да се мисли организују у кохерентну структуру и представља креативни лек. Путовања су и вид дружења, нових познанстава, социјалних контаката. Све скупа те две повезане активности доприносе превенцији усамљености, депресије и других болести које су чести пратиоци старости – објашњава Сатарић.

Као и раније, за најбоље путописце биће организовано наградно путовање по Србији. Жири ће одлуку о награђенима у свих пет категорија саопштити до 1. маја, а путовање је планирано за јун или октобар, о чему ће награђени бити благовремено обавештени, навели су организатори конкурса. Такође, најбољи радови биће штампани у годишњем зборнику. У досадашњих 11 зборника најбољих путописа објављено је 325 радова.

В. Т.

Фото: из архиве Удружења „Amity“

Услови и пропозиције су исти као и ранијих година. Путописни рад може да буде максимално на пет куцаних страна или написан руком, али читким штампаним словима. Може се конкурисати само са једним радом, али да ранијих година није слат на овај конкурс. На крају рада потребно је написати своје податке  – име и презиме, датум рођења, занимање у активном периоду живота, адреса становања, телефон фиксни или мобилни, e-mail адреса (уколико је аутор/ка има). Путописне радове треба послати на адресу: Amity, улица Алексиначких рудара 51/11, 11070 Нови Београд, са назнаком: „За конкурс“ или на мејл: mira@amity-yu.org.

