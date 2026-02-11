Награда „Даница Марковић” за монографију Факултета техничких наука
Награда „Даница Марковић”, коју за издавачки подухват године додељује Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”, у 2025. години припала је монографији 50 година Факултета техничких наука – 65 година образовања инжењера у Чачку, у издању Факултета техничких наука у Чачку. Поред тога што је у конкуренцији било више вредних и запажених издања, жири је оценио да се ова монографија издвојила својим значајем за ширу културну и образовну заједницу. Монографију су приредили Драгана Бјекић и Аленка Миловановић, редовне професорке Факултета техничких наука у Чачку, и Синиша Ранђић, професор у пензији. Уредник дигиталних прилога и онлајн база је Мирослав Бјекић, редовни професор, док је за техничку припрему и дизајн штампане публикације била задужена Јелена Ивић, мастер струковни инжењер.
У образложењу Жирија за доделу награде „Даница Марковић” наводи се да монографија 50 година Факултета техничких наука – 65 година образовања инжењера у Чачку доноси свеобухватан приказ развоја Факултета техничких наука у Чачку. Кроз различите приступе и форме представљене су наставна, научноистраживачка и издавачка делатност Факултета, сарадња са привредом у земљи и иностранству, као и студентски живот и улога будућих инжењера у друштву.
Посебна вредност публикације огледа се у савременом и мултимедијалном концепту, који омогућава приступ додатним дигиталним садржајима путем QR кодова, чиме је монографија сврстана међу пионирске издавачке подухвате овог типа, а жири је право то препознао као значајан допринос очувању културне баштине и развоју издавачке делатности у Чачку.