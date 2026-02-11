ДИРЕКТОР ЧАЧАНСКЕ БОЛНИЦЕ ПОДНЕО ОСТАВКУ

Министарство здравља је примило оставку др Дејана Дабића, вршиоца дужности директора Опште болнице Чачак.
У току је спољашњи стручни надзор рада у ОБ Чачак, по налогу Министарства здравља, којим ће бити проверен квалитет стручног рада, односно поступање лекара у датој ситуацији.Спољашњи стручни надзор спроводе еминенти лекари-професори терцијалних здравствених установа из области чији се рад проверава.
Сви резултати надзора и инспекцијског рада у ОБ Чачак биће транспарентно доступни како породици преминуле Е.М. тако и широј јавности.
Министарство здравља овим путем породици упућује најискреније изразе саучешћа уз напомену да су им врата Министарства здравља отворена.