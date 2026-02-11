Društvo

ДИРЕКТОР ЧАЧАНСКЕ БОЛНИЦЕ ПОДНЕО ОСТАВКУ

Z. Ј. Komentara (0)

Министарство здравља је примило оставку др Дејана Дабића, вршиоца дужности директора Опште болнице Чачак.

У току је спољашњи стручни надзор рада у ОБ Чачак, по налогу Министарства здравља, којим ће бити проверен квалитет стручног рада, односно поступање лекара у датој ситуацији.Спољашњи стручни надзор спроводе еминенти лекари-професори терцијалних здравствених установа из области чији се рад проверава.

Сви резултати надзора и инспекцијског рада у ОБ Чачак биће транспарентно доступни како породици преминуле Е.М. тако и широј јавности.

Министарство здравља овим путем породици упућује најискреније изразе саучешћа уз напомену да су им врата Министарства здравља отворена.

Slične Vesti
Društvo Selo

ИНСИСТИРАЊЕ НА БОЉЕМ ПОЛОЖАЈУ ЖЕНА У СЕОСКИМ СРЕДИНАМA

Z. Ј.

Резањем славског колача, у недељу, 21. септембра, на Малу Госпојину Удружење жена „Милена Чубраковић”које окупља жене из Бреснице и Бечња прославило је крсну славу удружења. Вредне жене уз богату трпезу, заједно са својим гостима, окупиле су се у црквеној трпезарији како би обележиле за њих велики дан. – Ово је друга година како као удружење […]
Društvo

Прeкршајна пријава против мушкарца због сумње да је Миоковцима изазвао пожар

Z. Ј.

Припадници Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова у Чачку поднели су прекршајну пријаву против И. Ђ. (1953), због постојања основа сумње да је јуче, у месту Миоковци, спаљујући биљне остатке, изазвао пожар на отвореном простору, у којем је делимично изгорело око 95 ари засада шљиве и кајсије. Припадници Ватрогасно-спасилачке бригаде у Чачку ефикасном интервенцијом […]
Društvo

ИТАЛИЈАН ЕНРИКО: „У СРБИЈИ КАО КОД КУЋЕ“

vesna

ОЧИ НАШИХ СТРАНАЦА – ОГЛЕДАЛО НАС (7) Кажу да тамо где је срце, ту је и дом. Четрдесетдвогодишњи Енрико Рестаино (Enrico Restaino) успео је да своје срце „преполови“ због једне Чачанке. Од пре четрнаест година због ње је постао наш суграђанин. Онај други део срца му је на северу Италије, у родном граду, маленом туристичком […]

