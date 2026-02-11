Sport

ЧЕЛНИ ЉУДИ ГРАДА ЧАЧКА УГОСТИЛИ БИЦИКЛИСТЕ „БОРЦА“

vladecaglas

На позив руководства Града Чачка данас, 11. фебруара, у сали Градског већа уприличен је сусрет заменика градоначелника Владана Милића и помоћника градоначелника Милоша Теофиловића са представницима Бициклистичког клуба „Борац“.

Владан Милић, Драган Достанић и Милош Теофиловић

Прослављени бициклиста и спортски директор БК „Борац“ Драган Достанић је домаћине упознао са резултатима оствареним током протекле године, уз краћи осврт на историјат клуба који ове године обележава 80 година успешног рада.

Владан Милић је гостима пренео лепу вест да ће Бициклистички клуб „Борац“ коначно бити уврштен у клубове од посебног значаја за град Чачак. То ће значајно повећати његов буџет, што му омогућује да успешно реши питање тренера и, уопште, олакша рад. Поводом значајног јубилеја у току је израда клупске монографије, чије ће штампање, у складу са својим могућностима, финансијски подржати локална самоуправа.

Детаљнији извештај са овог догађаја биће објављен у наредном броју „Чачанског гласа“.

В. Д.

