САОПШТЕЊЕ КОЛЕКТИВА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

Поводом смрти четворогодишње девојчице након операције крајника, саопштењем се огласио колектив Опште болнице у Чачку. Саопштење преносимо у целости.
Колектив Опште болнице Чачак изражава најдубље саучешће породици Марковић и дели њихов бол и жаљење због ненадокнадивог губитка. Смрт мале Еме дубоко је ганула све запослене у здравству без обзира на то што смо избором овог занимања припремани и на суочавање са овако тешким тренуцима.
Морамо нагласити да наша установа постоји 120 година, да толико година ради 24 сата сваког дана и ка њој гравитира 250.000 становника. Прејудицирањем исхода истраге и јавном осудом појединаца наноси се ненадокнадива штета поверењу грађана у сигурност здравстевног система и квалитет рада запослених у здравству. Свака реч изговорена на претходна два скупа одржана у кругу Болнице, као и атмосфера креирана у медијском јавном простору не доприноси разрешењу конкретне ситуације, већ наноси и додатну штету.
У случају настанка својеврсног линча и таргетирања запослених доводи се у питање даљи неометан рад Болнице. Позиви на оставке, смене и отказе пре било какве доказане кривице намећу нам осећај грађана другог реда, за које закони не важе. Одстрел здравствених радника је недопустив.
Имајући у виду све наведено, мишљења смо да треба да постоји претпоставка невиности и да лекари не треба да се излажу јавној осуди, већ да се сачека коначни извештај о томе да ли је било пропуста у лечењу. С тога пружамо пуну подршку свима који су учествовали у поступку лечења, безрезервно верујући у њихову посвећеност.
На крају желимо да замолимо јавност за смиривање тензије и стрпљење како би надлежне институције и стручне комисије утврдиле чињенице кроз објективну истрагу. Молимо надлежне институције да се поступак спроведе у што краћем року уз детаљно поштовање свих законских норми.