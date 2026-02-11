ТЕМПЕРАТУРА ДО 18 СТЕПЕНИ

(Извор: РХМЗ, РТС)
Рано ујутро понегде краткотрајна киша. У току дана променљиво облачно са сунчаним интервалима, углавном суво и топло за овај период године. Дуваће слаб и умерен, у планинским пределима и у кошавском подручју повремено јак јужни и југоисточни ветар, а на југу Баната и са ударима олујне јачине. Најнижа температура од -1 у Тимочкој Крајини до 8 на југу Баната, а највиша од 10 до 18 степени, само у Тимочкој Крајини осетно хладније (до 3 степена). Увече и током ноћи ново наоблачење с кишом, прво у Војводини, западној и јужној Србији.