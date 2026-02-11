Grad

ЗБОГ РАДОВА НА ГАСОВОДИМА, ДАНАС БЕЗ ГАСА ПОТРОШАЧИ У МОРАВИЧКОМ И ЗЛАТИБОРСКОМ ОКРУГУ

ДАНАС РАДОВИ НА ГАСОВОДИМА У МОРАВИЧКОМ И ЗЛАТИБОРСКОМ ОКРУГУ

Саопшштење ЈП „Србијагас“

ЈП „Србијагас“ Нови Сад обавештава потрошаче у ЧАЧКУ, ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ, УЖИЦУ, ЛУЧАНИМА, ПОЖЕГИ, КОСЈЕРИЋУ, ИВАЊИЦИ, АРИЉУ и ЧАЈЕТИНИ, да ће због неопходних радова на гасоводима, у циљу осигурања безбедног функционисања гасоводног система, доћи до краткотрајног поремећаја у испоруци природног гаса, у четвртак, 12. фебруара 2026. године. 

Активности почињу ујутро у 06:00 часова, а планирано је да радови трају до 24:00 часа.

Без гаса ће остати сви потрошачи у наведеним градовима и општинама: 

  • ЧАЧАК, 
  • ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, 
  • УЖИЦЕ,
  • ЛУЧАНИ, 
  • ПОЖЕГА,
  • КОСЈЕРИЋ,
  • ИВАЊИЦА,
  • АРИЉЕ и
  • ЧАЈЕТИНА 

ЈП „Србијагас“ је о новонасталој ситуацији у вези са прекидом испоруке природног гаса обавестио кориснике дистрибутивног система, који ће услед поремећаја остати без испоруке тог енергента.

По завршетку радова,  ЈП „Србијагас“ ће отпочети са редовном испоруком гаса.

Молимо потрошаче у овим градовима Моравичког и Златиборског округа да имају разумевања за наведене радове.

Aktuelno Grad

ЗЛАТНА МЕДАЉА ЗА “ВАЗНЕСЕЊСКИ”

V. Т.

МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАЊЕ У БИЈЕЉИНИ ЗА ЦРКВЕНИ ХОР ИЗ ЧАЧКА На “Мајским музичким свечаностима”, међународном такмичењу које је прошле недеље одржано у Бијељини, хор “Вазнесењски” освојио је златну медаљу у категорији црквених хорова. Ово је највећи успех који је остварио мешовити црквени хор у историји дугој више од две деценије, колико постоји при храму Вазнесења Господњег […]
Društvo Grad Obrazovanje

ДРУЖЕЊЕ У СЛУЖБИ УЧЕЊА, РАЗВОЈА ВЕШТИНА И МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТИ

N. R.

ОШ “ТАНАСКО РАЈИЋ” УГОСТИЛА УЧЕНИКЕ И НАСТАВНИКЕ ЧЕШКЕ ШКОЛЕ “ВИХЛИДКА” Основна школа “Танаско Рајић” била је домаћин ученицима и наставницима из чешке школе “Вихлидка” из места Валашке Мезеричи, од 15. до 20. октобра. На иницијативу директора школе Милорада Тешића прва посета Чеха рализована је 2019. године са циљем промовисања интеркултуралности, различитости и толеранције. Након четири […]

бебе 2
Društvo Grad

Јуче пет беба: ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ДВА ДЕЧАКА

G. D.

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошло ПЕТ БЕБА, ДВА ДЕЧАКА И ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас

