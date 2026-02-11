ЗБОГ РАДОВА НА ГАСОВОДИМА, ДАНАС БЕЗ ГАСА ПОТРОШАЧИ У МОРАВИЧКОМ И ЗЛАТИБОРСКОМ ОКРУГУ

ДАНАС РАДОВИ НА ГАСОВОДИМА У МОРАВИЧКОМ И ЗЛАТИБОРСКОМ ОКРУГУ

Саопшштење ЈП „Србијагас“

ЈП „Србијагас“ Нови Сад обавештава потрошаче у ЧАЧКУ, ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ, УЖИЦУ, ЛУЧАНИМА, ПОЖЕГИ, КОСЈЕРИЋУ, ИВАЊИЦИ, АРИЉУ и ЧАЈЕТИНИ, да ће због неопходних радова на гасоводима, у циљу осигурања безбедног функционисања гасоводног система, доћи до краткотрајног поремећаја у испоруци природног гаса, у четвртак, 12. фебруара 2026. године.



Активности почињу ујутро у 06:00 часова, а планирано је да радови трају до 24:00 часа.



Без гаса ће остати сви потрошачи у наведеним градовима и општинама:



ЧАЧАК,

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ,

УЖИЦЕ,

ЛУЧАНИ,

ПОЖЕГА,

КОСЈЕРИЋ,

ИВАЊИЦА,

АРИЉЕ и

ЧАЈЕТИНА

ЈП „Србијагас“ је о новонасталој ситуацији у вези са прекидом испоруке природног гаса обавестио кориснике дистрибутивног система, који ће услед поремећаја остати без испоруке тог енергента.



По завршетку радова, ЈП „Србијагас“ ће отпочети са редовном испоруком гаса.



Молимо потрошаче у овим градовима Моравичког и Златиборског округа да имају разумевања за наведене радове.

