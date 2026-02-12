Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 12. фебруар
Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњем квару на водоводној мрежи у Улици Милоша Ћосића и у Улици Светозара Марковића (због радова биће затворена улица Светозара Марковића, од Улице Цара Лазара до Немањине улице)
На тим локацијама је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.
– Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.
За пријаву кварова и све додатне информације телефони: 5529-009 и 5561-571 од 7 до 15 часова, као и 5562-524 дежурни телефон 24 сата дневно.