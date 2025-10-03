Grad

ЗБОГ ПАДАВИНА ОТЕЖАН САОБРАЋАЈ У ЧАЧКУ

Кишне и снежне падавине на територији Чачка стварају отежане услове за несметано одвијање саобраћаја.

Екипе наших јавно комуналних предузећа „Комуналац“, „Градско зеленило“ и „Моравац“, уз надзор и координацију ЈП „Градац“, имају пуне руке посла, пре свега, на уклањању лишћа са сливних решетки у циљу несметаног отицања површинских вода, црпљењу воде на локацијама где не постоји кишна канализација, али и на чишћењу снега и уклањању палог растиња и дрвећа у брдско планинским деловима града.

