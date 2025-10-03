ОТКРИВЕНО 15.000 ПРЕКРШАЈА У ЗОНАМА ШКОЛА

Od 1. januara sledeće godine penzije će biti veće za 5,9 odsto, na osnovu švajcarske formule, naveo je za RTS ministar finansija Siniša Mali. Dodao je da će biti i povećanja plata u javnom sektoru. Ističe da će od 1. januara plate povećane za pet odsto dobiti medicinski radnici, dok će ostali zaposleni u javnom […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

