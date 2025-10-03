Društvo

ОТКРИВЕНО 15.000 ПРЕКРШАЈА У ЗОНАМА ШКОЛА

Припадници саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова санкционисали су више од 15.000 прекршаја у зонама школа током акције „Школа“ која је током септембра спроведена на територији целе земље у циљу унапређења безбедности деце у саобраћају.

Више од половине возача санкционисано је због прекорачења брзине, укупно 8.280, док је због непрописног коришћења мобилног телефона и због непрописног паркирања у зонама школа санкционисано по 875 возача.

Такође, припадници саобраћајне полиције током спровођења акције искључили из саобраћаја чак 149 возача који су у зонама школа управљали возилом под дејством алкохола, од чега је 30 задржано на трежњењу због управљања возилом са више од 1,20 промила алкохола у организму.

Поред мера у контроли саобраћаја, припадници саобраћајне полиције током септембра одржали су 465 предавања и радионица на тему безбедног учешћа деце у саобраћају као пешака, бициклиста и путника у возилу.

Током спровођења акције, у зонама школа није се догодила ниједна саобраћајна незгода са теже повређеном децом.

Припадници саобраћајне полиције ће и у наредном периоду реализовати предавања и радионице у циљу саобраћајног образовања и васпитања деце, док ће у зонама свих школа бити предузимане мере појачане контроле саобраћаја.

