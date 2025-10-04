Oд средине дана постепено разведравање

Извор:РТС
Кратак предах од падавина, уз разведравање расте и температура
Јутро веома хладно, a oд средине дана очекује се и постепено разведравање. На северозападу Војводине остаје суво, тамо ће после подне сијати сунце. Дневна температура неколико степени виша него данас, од 9 на југоистоку до 16 степени на северозападу.
Ујутру облачно са слабом кишом, у брдско-планинским пределима са слабим снегом. Пре подне очекује се престанак падавина, а од средине дана и краткотрајно разведравање са запада.
Само ће на северозападу Војводине ујутру бити суво уз малу и умерену облачност, а током дана претежно сунчано.
Пре подне дуваће слаб и умерен западни ветар, на истоку и јак, после подне у скретању на слаб и умерен јужни и југоисточни.
Јутарња температура од 1 до 8 степени, а највиша дневна од 9 на југоистоку до 16 степени на западу и северозападу.
Крајем дана ново наоблачење, у Војводини током ноћи местимично са кишом уз скретање ветра на северозападни правац.
Уобичајене тегобе код хронично оболелих
Очекивана биометеоролошка ситуација изазваће уобичајене тегобе код већине хронично оболелих и осетљивих особа.
Опрез се саветује срчаним и респираторним болесницима.
Несаница и главобоља су очекиване метеоропатске реакције. У саобраћају се препоручује додатна пажња.