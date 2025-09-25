Kultura

Ускоро представа „МОЈЕ ПОЗОРИШТЕ“

Представа МОЈЕ ПОЗОРИШТЕ (ауторски пројекат Бориса Лијешевића), продукција Атеље 212, Београд

Представа Моје позориште је место промишљања, враћа нас себи и личним темама. Ко сам ја? Шта је то што те спречава да будеш свој и аутентичан, да се изразиш? Главни јунак је аутор који постаје сам своја позорница и сам свој садржај, и онда са те позорнице сагледава себе. Током представе моје постаје и наше, у овој дубокој интимној причи лично постаје универзално. Јер сви тумарамо у мраку и трагамо за собом чекајући да нас неко препозна, као што каже Борис у овом свом комаду. Текст и режија: Борис Лијешевић

Улоге: Небојша Илић, Ана Мандић, Војин Ћетковић, Бранка Шелић, Бојан Жировић и Борис Лијешевић.

Улазнице су у продаји, цене су 1000, 1200 и 1500 динара.

Представа ће бити реализована у оквиру редовног програма Културног центра Чачак.

Организација: Позоришни програм 

ПОНЕДЕЉАК, 6. ОКТОБАР 2025.

Велика сала у 20.00

