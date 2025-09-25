Ускоро представа „МОЈЕ ПОЗОРИШТЕ“

MOONAGE DAYDREAM Moonage Daydream, Nemačka, SAD, 2022, 135 min, biografski Bioskopska odiseja koja istražuje kreativno i muzičko putovanje legendarnog muzičara Dejvida Bouvija. Prvi film odobren od strane zadužbine Dejvida Bouvija, koja je omogućila vizionarskom reditelju Bretu Morgenu pristup njihovoj kolekciji bez presedana. Od Moonage Daydream poziva publiku da uroni u jedinstveni „Bouvi svet“. Uloge: Dejvid […]

