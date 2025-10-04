ЧЕТИРИ ДЕЧАКА И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ!

Povodom dve godine postojanja medicinske laboratorije Jugolab u Čačku, od 16. do 21.oktobra, možete prekontrolisati nivo vitamina D po ceni od 1.672,00 dinara. Dva najvažnija oblika vitamina D su vitamin D3 (holekalciferol) i vitamin D2 (ergokalciferol). Nasuprot vitaminu D3, koji se stvara u koži usled izlaganja sunčevoj svetlosti, ljudski organizam ne stvara vitamin D2, već […]
Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошло СЕДАМ БЕБА, ТРИ ДЕЧАКА И ЧЕТИРИ ДЕВОЈЧИЦЕ. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас