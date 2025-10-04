Zdravstvo

ЧЕТИРИ ДЕЧАКА И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ!

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак рођено ШЕСТ БЕБА, ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЧЕТИРИ ДЕЧАКА. Међу њима су и једни близанци.

Фото: Архива

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и општина Ивањице и Лучана.

Извор: Ча глас

