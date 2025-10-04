СТАРТУЈУ “БОРАЦ МОЦАРТ” И “ЧАЧАК 94 QUANTOX”

Своје прве мечеве у овогодишњој сезони вечерас, 4. октобра, одиграће “Борац Моцарт” и “Чачак 94 Quantox. Шесту сезону у АБА1 лиги црвено-бели ће почети у Подгорици, а противник им је СЦ “Дерби”. У хали крај Мораве “вукови” ће од 18 сати одмеравати снаге са “Борац Земуном”.
ИЗМЕЊЕН СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА, ТИМ СКОРО ИСТИ
Пред изабраницима Саше Оцокољића је тежак посао, јер им је противник тим који је имао амбиције да наступа у ФИБА Лиги шампиона, али је заустављен у квалификацијама.
– Атлетски су веома спремни. Последње појачање им је репрезентативац БиХ Амар Гегић. То је најбољи показатељ каква нас утакмица очекује. У сваком случају, мораћемо да превазиђемо себе ако желимо да се са овог гостовања вратимо непоражени – рекао је тренер Чачана Саша Оцокољић.
Оцокољић се осврнуо на припремни период.
– Током протекла два месеца било је низ непредвиђених околности које су нам реметиле тренажни процес. Фундић је три недеље био ван строја, док млади Радовић није тренирао непуна два месеца. Упркос свему, успели смо да извучемо неки максимум од расположивих играча. Одиграли смо осам утакмица. На неким смо изгледали добро, али било је и оних лошијих. Током појединих смо схватили да морамо да будемо на максималном нивоу залагања како би их решили у своју корист. Нешто што је уобичајено за припремни период. Проблеме су стварали касни почетак одабира играча и долазак Болдвина кад су припреме поприлично одмакле.
Тим је у основи исти као и прошлогодишњи, појачан за повратника Алексу Ускоковића и некадашњег словеначког репрезентативца Жигу Димеца. Постојала је жеља и потреба за још једним виоким играчем, али, по Оцокољићевим речима, тренутне финансијске могућности то не дозвољавају.
Ове сезоне, због прикључења два нова клуба, промењен је систем такмичења. У првој фази тимови су подељени у две група по десет екипа. Потом ће по четири првопласиране оформити групу из које ће се тражити нови првак, док ће преостали бити у групи у којој ће водити борбу за опстанак.
– Захтеван систем такмичења који намеће приступ “утакмица по утакмицу” у којима ће се тражити шанса за победу. Мораћемо да, кад год будемо могли, “чувамо” домаћи терен и користимо прилике да изненадимо у гостима – закључио је Оцокољић.
ОСЛОНАЦ НА ОВДАШЊЕ ИГРАЧЕ
Састав “Чачка 94 Quantox” је скоро у потпуности измењен у односу на прошлогодишњи. Остали су само Филип Думић и Немања Тодоровић. Од новајлија, већина је започела каријеру у чачанским клубовима и сад се вратила у град на Западној Морави. Клупска политика је да се младим играчима потеклим у сопственим редовима пружи шанса.
– Имамо квалитетан кадетски и јуниорски кадар. Свакако да ће њих неколико, за које сматрамо да су перспективни, имати прилику да се покажу. Очекујем да ће успети да то ураде на најбољи начин, како би створили предуслове за грађење успешне каријере – каже тренер “Чачка 94 Quantox” Жељко Бугарчић.
Бугарчић је истакао да ће, иако су многи мислили супротно, овосезонско надметање у КЛС бити квалитетније од претходног. Прво искушење његови играчи имаће против новајлије из Земуна.
– Иако су дошли из нижег ранга ради се о екипи која захтева поштовање, јер су захваљујући појачањима створили такав потенцијал да ће бити у прилици сваког да изненаде – опрезан је Бугарчић пред овај дуел који носи много непознаница.
Нема сумње да ће сусрети “Чачка 94 Quantox” који буду играни у чачанском храму кошарке представљати магнет за публику, јер је познато да овдашњи љубитељи игре на два коша воле да гледају играче поникле у овом граду, а они управо чине основу овог тима.
Фото: Лејча
В. Д.