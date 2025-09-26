ПРОТЕКЛЕ НЕДЕЉЕ ВИШЕ ПОЖАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ЧАЧКА

У ПОЖАРУ НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ИМАЊУ У БЕЧЊУ ИЗГОРЕЛА ШТАЛА СА ХРАНОМ ЗА СТОКУ
У пожару који је избио 21. септембра на имању породице Мире Гвозденовић у Бечњу потпуно су изгореле штала и шупа са храном за стоку и механизацијом. Пожар се догодио у ноћи између суботе и недеље. Срећом, стока је спасена, јер је била у старој штали. Од нове, која само што је укровљена, остали су само стубови и нагорели зидови. Ватра није доспела ни до породичне куће, иако је на свега неколико метара од згаришта. Укућани кажу да их је сам Бог погледао, јер да је те ноћи било ветра, ко зна шта би се догодило. Иначе, у кући је у тренутку пожара било девет чланова породице, међу којима и двоје деце.
Према речима Мире Гвозденовић, млађи су се вратили после поноћи са „Купусијаде“ у Мрчајевцима, нико ништа није приметио. Око 2.30 звао је унук из Мрчајеваца и рекао јој да је његов друг прошао поред куће и видео да им се запалила шупа!
– Кад смо изашли, ватра је буктала на све стране… Стигли су полиција и ватрогасци, а онда и унуково друштво, те смо успели да ватра не пређе на кућу. Могли смо сви да се погушимо. Изгорео је нови објекат, прошле године смо га покрили, још стоку нисмо уселили. Никад више бала сена нисам имала као ове године. Али, изгорела је сва храна за стоку, око 300 бала-роло и 400 коцки. Ватра је уништила цео кров на новом објекту, као и балирку, косу, тракторски млин… Пожар је угашен тек у недељу, око 11 сати. Најмање 50 хиљада евра нам је пожар однео. Срећом, ватра није захватила стару шталу, где нам је била стока, осам крава и осам јуница. Неко је то намерно запалио, јер нема друге. Струја није спроведена у нови део. И чекали су да се погасе светла у кући… – испричала је Мира.
И неколико дана после пожара, у породици још влада неверица шта их је снашло. Требало је доста времена да се са згаришта уклоне нагореле и водом натопљене бале сена. Мирис паљевине осећа се на сваком кораку, мада је већ сутрадан почело рашчишћавање, јер су притекли многи пријатељи и комшије. На имању је и у среду, када смо посетили породицу, било ужурбано као на градилишту. Уз оно мало што је иза ватре остало употребљиво, мајстори и радници покушавали су да обнове објекат.
– Сви пријатељи и родбина су притрчали у испомоћ. Дошли су и мајстори који су градили објекат. Дају нам људи, ко колико може, да ово санирамо. Доносе и храну за стоку – рекла је Ивана Нешковић, члан породице и захвалила свима који су им се нашли у овој тешкој ситуацији. Она је навела и да су се обратили Градској управи, где им је обећана помоћ.
Новац за ову породицу може се уплатити на жиро-рачун: 200-136087924-35.
Ватрогасно-спасилачки батаљон добио је дојаву за пожар у Бечњу око 2.30 после поноћи. Према речима Боривоја Гачића, команданта Ватрогасно-спасилачког батаљона Чачак, пожар је угашен током дана, око 12.45. У гашењу пожара учествовало је седам ватрогасаца-спасилаца ВСЈ Чачак са четири возила и један радник ЈКП „Комуналац“, такође, са возилом. Приликом спасавања домаћих животиња из пожара пре доласка ВСЈ, једно лице је повређено и одвезено колима Хитне помоћи, наводе из ВСБ Чачак.
В. Т.
ПОЖАРИ У ИВАЊИЦИ И ПРИСЛОНИЦИ
За викенд, 20. и 21. септембра, на подручју које покрива Ватрогасно-спасилачки батаљон Чачак, било је десет интервенција. Седам су били пожари – четири на подручју Чачка, два у Ивањици и један у Лучанима. У Приликама код Ивањице, у суботу, горела је пиљевина и филтери у силосу, власништво фирме „Милутиновићи“ ДОО. Пожар је угашен после два сата, тако да је спасен производни погон. Интервенисала су три ватрогасца спасиоца ВСЈ Ивањица са два возила.
Боривоје Гачић, командант ВСБ Чачак, каже да им је истог дана, око 17.30 часова, јављено за пожар у Прислоници код Чачка. Горело је око 200 квадратних метара пољопривредног објекта и сењак површине око 50 квадрата. Страдало је шест грла крупне стоке. У пожару су изгорели комбајн, тракторска приколица, 152 роло бала детелине… Пожар је угашен пола сата после поноћи. Ватрогасци су успели да спасу око сто квадрата објекта. На терену су била четири припадника чачанске јединице са два возила и двојица колега из Горњег Милановца са једним возилом.
Такође, ватрогасци су за протекли викенд имали и једну техничку интервенцију у саобраћају на подручју града Чачка. У суботу, око 10 часова, јављено је да се преврнуло возило у Јанчићима. У ауту које је слетело у реку Каменицу било је једно лице, које није давало знаке живота, наводе у ВСБ Чачак. Интеревенција у којој је учестовало четири ватрогасца са два возила завршена је око 14.30.