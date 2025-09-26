Чачак добио нову опрему за примарну селекцију отпада

Na prvoj sednici Gradskog veća u novom sazivu, koja je zakazana za sutra, većnici će dobiti resorna zaduženja. Za oblast privrede, zapošljavanje i informatičko društvo biće zadužen Radovan Jovanović, diplomirani inženjer tehnologije. Spsomenki Šipetić (diplomirani ekonomista) biće dodeljen resor za finansije, investicije i upravljanje projektima, Miloradu Jevdjoviću (diplomirani ekonomista) za komunalnu delatnost, dok će Slavica […]

