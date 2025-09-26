Grad

Чачак добио нову опрему за примарну селекцију отпада

G. D. Komentara (0)

Град Чачак и ЈКП „Комуналац“ су наставили сарадњу са компанијом „Секопак“, које се бави управљањем амбалажног отпада. Захваљујући овој сарадњи унапредићемо систем примарне селекције отпада постављањем нове опреме у граду. На територији Чачка постављене су посебне посуде за стаклану амбалажу такозвана „звона“, као и 60 жутих контејнера за одлагање пластике, метала и вишеслојне картонске амбалаже, 50 нових канти и три црвена „звона“ за стаклену амбалажу, која су на располагању угоститељским објектима.

Тим поводом у Чачку је на Градском тргу организована промоција нове опреме и едукативна радионица намењена првенствено најмлађим суграђанима, али и свим грађанима града Чачка, који су имали прилику да се информишу о рециклажи.

Циљ ове акције је да се оснажи примарна селекција, како би се смањила количина отпада која се одлаже на депоније и на тај начин смањили трошкови пословања ЈКП „Комуналац“, али и очувала животна средина.

Кабинет градоначелника Чачка

