УПИС НОВИХ ЧЛАНОВА И ПРИПРЕМЕ ЗА НАРЕДНЕ НАСТУПЕ

АКТИВНОСТИ КУД-А „ДУЛЕ МИЛОСАВЉЕВИЋ ЖЕЛЕ“
Културно-уметничко друштво „Дуле Милосављевић Желе“, које од оснивања 1933. године негује вредности народне традиције, и овог лета је имало бројне домаће и иностране наступе, а може се похвалити и организацијом Међународног фестивала фолклора „Етнофест“, једне од најбољих манифестација у Србији. Фолклористи „Жела“ се тренутно припремају за наступе који их очекују у наредном периоду, а у току је и упис у све секције Друштва, од школе фолклора, до рекреативне групе и народног оркестра.
На бројним овогодишњим наступима Културно-уметничко друштво „Дуле Милосављевић Желе“ представило се играма и кореографијама из свих крајева Србије, чувајући богату народну традицију, културу и обичаје. У претходном периоду Друштво је имало запажена гостовања и на иностраним турнејама, са којих „Желовци“ носе лепе утиске.
– Од 9. до 16. јула, били смо гости на једном од најбољих немачких фестивала, који је одржан у граду Шлиц. Поред још неколико ансамбала из света, имали смо част да се представимо играма нашег краја. Носимо лепа искуства са седмодневног гостовања, први пут смо били смештени у немачким породицама и дивно смо се дружили. Имали смо прилику да упознамо њихову традицију и начин живота, али и наши домаћини су показали велико интересовање за српске обичаје – каже Милован Вучићевић, директор КУД-а „Дуле Милосављевић Желе“.
Припремни и дечји ансамбл овог Друштва је прошлог месеца био и део фолклорног кампа у Грчкој, који је организован у летовалишту Аспровалта. Млади „Желовци“ су у августу уживали са фолклорцима из Србије и Грчке. Своје умеће су представили на два концерта, али и у радионицама и играма брз граница. Поред размене искустава, 80 малишана је посетило знаменита места и имало прилику да упозна грчку народну традицију.
– У међувремену смо организовали и Међународни фестивал фолклора „Етнофест“, једну од најбољих манифестација у Србији. Фолклорни ансамбли из различитих крајева света донели су карневалску атмосферу на централне градске улице. Осим у програмима на Градском тргу, публика је уживала и у наступима међународних ансамбала на Градској плажи, Цветњаку и у Атомској бањи Горња Трепча. „Етнофест“ је окупио рекордан број фолклорних ансамбала са различитих меридијана, од Латинске Америке, Азије, Северне и Јужне Америке, до северне Европе, као и бројна културно-уметничка друштва из Чачка и више од 40.000 посетилаца – подсетио је Милован Вучићевић.
Фолклористи „Жела“ се вредно припремају за наредне наступе, а публика као и до сада може очекивати упечатљиве сценске и уметничке доживљаје, односно, игре из свих крајева Србије, али и кореографије које играју Срби на свим просторима где живе. У току је и упис у све секције Друштва, од школе фолклора, до рекреативне фолклорне групе и народног оркестра, за све заинтересоване од пет до 60 година.
Н. Р.
Фото: Архива КУД „Дуле Милосављевић Желе“