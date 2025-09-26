СУТРА И ПРЕКОСУТРА ХУМАНИТАРНИ ДОГАЂАЈ У ГУЧИ „ЗАЈЕДНО ЗА ДОБРОБИТ“
Гуча ће сутра и прекосутра бити место дружења, спорта и креативности у оквиру дводневног хуманитарног догађаја „Заједно за доброБит“. Организатори ове дводневне хуманитарне акције – Удружење „Драгачевско сунце“ и Спортско удружење Prodigym, брендови PilePatka и Dibidus, у сарадњи са Основном школом „Академик Миленко Шушић“, позивају све генерације да се прикључе и заједно учине добро дело. Прикупљени новац ће бити усмерен за лечење Драгане Стевановић (08.04.1992) која болује од дијабетеса и епилепсије.
Први дан хуманитарног догађаја „Заједно за доброБит“, 27. септембар, резервисан је за спорт и забаву на спортском терену, где ће током дана бити организоване хуманитарне спортске игре. Иначе, Prodigym је сличан програм успешно реализовао и прошле године, показавши колико спорт и заједништво могу бити моћан мотив за хуманост. Увече следи журка у кафани „Код Дача“ за све учеснике и пријатеље догађаја.
Други дан овог хуманитарног догађаја, 28. септембар, посвећен породици и заједници, биће одржан у порти Храма Светог Архангела Гаврила у Гучи. Програм почиње Светом Литургијом у 8 сати, након чега следи породични пикник у 9:15. У 10 сати почиње узбудљив квиз „Породични трилинг“ са питањима из области вере, музике и спорта, намењен дечјој и одраслој публици. За све заинтересоване биће отворена креативна радионица од 11:30 коју води Марина Капларевић из Чачка, власница атељеа Капл Арт, модни дизајнер и искусна водитељка радионица. Дан се завршава пројекцијом анимираног филма „Soul“ у кафићу „Хемингвеј“, у 20 часова.
Сва прикупљена средства биће усмерена за лечење Драгане Стевановић, која болује од дијабетеса и епилепсије. Драгана је изгубила вид на једном оку, док се за друго лекари и даље боре.
„Овај догађај показује колико заједништво, хуманост и мала дела доброте могу значити у животу једне особе. Прошле године смо организовали „Дан породице“ и видели снагу заједнице. Исто тако, Спортско удружење Prodigym је прошле године успешно реализовало хуманитарне игре. Инспирисани тим искуствима, и ове године желимо да ту снагу усмеримо на хуманитарни циљ, а истовремено пружимо забаву, спорт и креативне активности за све генерације“, рекао је за „Чачански глас“ Дарко Стевановић, члан Удружења „Драгачевско сунце“.
В. С.