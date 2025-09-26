Dragačevo

СУТРА И ПРЕКОСУТРА ХУМАНИТАРНИ ДОГАЂАЈ У ГУЧИ „ЗАЈЕДНО ЗА ДОБРОБИТ“

G. D. Komentara (0)

СУТРА И ПРЕКОСУТРА ХУМАНИТАРНИ ДОГАЂАЈ У ГУЧИ „ЗАЈЕДНО ЗА ДОБРОБИТ“

Гуча ће сутра и прекосутра бити место дружења, спорта и креативности у оквиру дводневног хуманитарног догађаја „Заједно за доброБит“. Организатори ове дводневне хуманитарне акције – Удружење „Драгачевско сунце“ и Спортско удружење Prodigym, брендови PilePatka и Dibidus, у сарадњи са Основном школом „Академик Миленко Шушић“, позивају све генерације да се прикључе и заједно учине добро дело. Прикупљени новац ће бити усмерен за лечење Драгане Стевановић (08.04.1992) која болује од дијабетеса и епилепсије.

    Прошлогодишње хуманитарне игре у организацији спортског Удружења Prodigym и бренда PilePatka

Први дан хуманитарног догађаја „Заједно за доброБит“, 27. септембар, резервисан је за спорт и забаву на спортском терену, где ће током дана бити организоване хуманитарне спортске игре. Иначе, Prodigym је сличан програм успешно реализовао и прошле године, показавши колико спорт и заједништво могу бити моћан мотив за хуманост. Увече следи журка у кафани „Код Дача“ за све учеснике и пријатеље догађаја.

Други дан овог хуманитарног догађаја, 28. септембар, посвећен породици и заједници, биће одржан у порти Храма Светог Архангела Гаврила у Гучи. Програм почиње Светом Литургијом у 8 сати, након чега следи породични пикник у 9:15. У 10 сати почиње узбудљив квиз „Породични трилинг“ са питањима из области вере, музике и спорта, намењен дечјој и одраслој публици. За све заинтересоване биће отворена креативна радионица од 11:30 коју води Марина Капларевић из Чачка, власница атељеа Капл Арт, модни дизајнер и искусна водитељка радионица. Дан се завршава пројекцијом анимираног филма „Soul“ у кафићу „Хемингвеј“, у 20 часова.

Сва прикупљена средства биће усмерена за лечење Драгане Стевановић, која болује од дијабетеса и епилепсије. Драгана је изгубила вид на једном оку, док се за друго лекари и даље боре.

„Овај догађај показује колико заједништво, хуманост и мала дела доброте могу значити у животу једне особе. Прошле године смо организовали „Дан породице“ и видели снагу заједнице. Исто тако, Спортско удружење Prodigym је прошле године успешно реализовало хуманитарне игре. Инспирисани тим искуствима, и ове године желимо да ту снагу усмеримо на хуманитарни циљ, а истовремено пружимо забаву, спорт и креативне активности за све генерације“, рекао је за „Чачански глас“ Дарко Стевановић, члан Удружења „Драгачевско сунце“. 

В. С.

Slične Vesti
Dragačevo Region

Вече најлепше музике и поезије у Дому културе Лучани

G. D.

Вече најлепше музике и поезије у Дому културе Лучани Културни центар општине Лучани, Гуча у сарадњи са Домом културе Лучани организује музичко – поетско вече. Проф. др Бошко Миловановић са музичком пратњом др Петра Илића (клавир) одржаће за вас музичко-поетско вече, вечерас, 15. новембра у Дому културе Лучани са почетком у 20 сати.
Dragačevo

UDRUŽENJE GRAĐANA „NAŠE DRAGAČEVO“ PREDLOŽILO OPŠTINI LUČANI MERE ZA POBOLJŠANJE POPULACIONE POLITIKE

I. М.

Udruženje građana „Naše Dragačevo“ iz Guče predalo je Skupštini opštine Lučani, Veću i svim odborničkim grupama Predlog mera u oblasti pronatalne politike i mera za spas dragačevskih sela, a pred razmatranje budžeta za 2020. godinu. U saopštenju se navodi da je predat i predlog Odluka o vantelesnoj oplodnji. Iz Udruženja građana „Naše Dragačevo“ poručuju da […]
Dragačevo Region

PREDSEDNIK OPŠTINE LUČANI POZVAO GRADJANE DA SE VAKCINIŠU BEZ ZAKAZIVANJA TERMINA

vesnas

Nakon povećanog broja obolelih od kovid virusa sa pojačanom kliničkom slikom, predsednik opštine Milivoje Dolović, zajedno sa direktorom Doma zdravlja Lučani,uputio je apel gradjanima da se vakcinišu, jer je samo brza i masovna vakcinacija izlaz iz teške situacije. Dom zdravlja Lučani je od danas organizovao imunizaciju bez zakazivanja po čitavoj teritoriji Opštine Lučani. Svi građani […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.