Променљиво облачно, местимично с кишом

Извор:РТС, РХМЗ
Променљиво, ветровито, местимично с кишом – температура до 22 степена
У Србији ће бити променљиво време, у кошавском подручју и даље ветровито, а краткотрајна киша или локални пљусак местимично се очекују на југоистоку, југу и југозападу Србије, као и понегде у Подрињу.
Ветар ће бити слаб до умерен југоисточни, у кошавском подручју умерен и јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и олујне јачине. Најнижа температура кретаће се од 10 до 15 степени, а највиша дневна од 18 до 22 степена.
У Београду ће бити променљиво облачно уз умерен и јак југоисточни ветар, с најнижом температуром око 14 степени, а највишом дневном око 20 степени.
Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 4. октобра, време ће бити свеже, у већини места са највишом дневном температуром од 16 до 20 степени, а у другој половини следеће седмице и још мало хладније.
Од недеље ће кошава ослабити, а ветар ће бити у скретању на северозападни. Током дана очекује се променљиво време, а киша се очекује углавном у брдско-планинским пределима, у понедељак понегде и на северу земље.
Нервоза, поспаност и реуматски болови – метеоропатске реакције
Биометеоролошке прилике могу имати неповољан утицај на срчане болеснике и астматичаре.
У кошавском подручју саветује се посебна пажња особама са психичким тегобама и варирајућим крвним притиском. Нервоза, поспаност и реуматски болови су могуће метеоропатске реакције. Препоручује се опрез у саобраћају.