Променљиво облачно, местимично с кишом

Vuk Vučković (21), iz Preljine kod Čačka, pobednik je ovogodišnje „Kosidbe na Rajcu“, turističke manifestacije kojom se na ovoj planini iznad Ljiga tradicionalno obeležava kraj košenja livada, te čuva sećanje na mobe, kada su se u obavljanju teških poljskih radova seljani međusobno ispomagali. Vuk, koji peti put učestvuje na „Kosidbi“, a ovo mu je drugi trijumf, […]

