септембар Фото: Јелена Миладиновић
Društvo

Променљиво облачно, местимично с кишом

G. D. Komentara (0)

Извор:РТС, РХМЗ

Променљиво, ветровито, местимично с кишом – температура до 22 степена

У Србији ће бити променљиво време, у кошавском подручју и даље ветровито, а краткотрајна киша или локални пљусак местимично се очекују на југоистоку, југу и југозападу Србије, као и понегде у Подрињу.

Фото: Јелена Миладиновић

Ветар ће бити слаб до умерен југоисточни, у кошавском подручју умерен и јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и олујне јачине. Најнижа температура кретаће се од 10 до 15 степени, а највиша дневна од 18 до 22 степена.

У Београду ће бити променљиво облачно уз умерен и јак југоисточни ветар, с најнижом температуром око 14 степени, а највишом дневном око 20 степени.

Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 4. октобра, време ће бити свеже, у већини места са највишом дневном температуром од 16 до 20 степени, а у другој половини следеће седмице и још мало хладније.

Од недеље ће кошава ослабити, а ветар ће бити у скретању на северозападни. Током дана очекује се променљиво време, а киша се очекује углавном у брдско-планинским пределима, у понедељак понегде и на северу земље.

Нервоза, поспаност и реуматски болови – метеоропатске реакције

Биометеоролошке прилике могу имати неповољан утицај на срчане болеснике и астматичаре.

У кошавском подручју саветује се посебна пажња особама са психичким тегобама и варирајућим крвним притиском. Нервоза, поспаност и реуматски болови су могуће метеоропатске реакције. Препоручује се опрез у саобраћају.

Slične Vesti

нсз
Društvo

Исплата редовне и привремене новчане накнаде за март

G. D.

  Исплата редовне и привремене новчане накнаде за март            Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Банке Поштанска штедионица исплатити редовну и привремену новчану накнаду за месец март 2023. године.            Редовна новчана накнада за незапослена лица биће исплаћена у петак 21. априла, док ће привремена новчана накнада за лица која живе на и изван […]
Društvo Selo

У ТОКУ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТИЊСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА

vesnas

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је расписало јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за очување животињских генетичких ресурса за 2023. годину. Подношење захтева за доделу подстицаја је стартовало 1. јуна и траје до 17. јула. Како стоји у јавном позиву, подстицаји обухватају подршку програму очувања и унапређења животне средине и природних […]
Društvo

ČAČANIN POBEDNIK „KOSIDBE NA RAJCU“

I. М.

Vuk Vučković (21), iz Preljine kod Čačka, pobednik je ovogodišnje „Kosidbe na Rajcu“, turističke manifestacije kojom se na ovoj planini iznad Ljiga tradicionalno obeležava kraj košenja livada, te čuva sećanje na mobe, kada su se u obavljanju teških poljskih radova seljani međusobno ispomagali. Vuk, koji peti put učestvuje na „Kosidbi“, a ovo mu je drugi trijumf, […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.