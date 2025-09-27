Grad

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕСНИКЕ У САОБРАЂАЈУ

У недељу, 28. септембра, биће одржан седми „Чачански полумаратон“ на коме ће учествовати око 1.300 тркача. Зато ће тог дана од 9 до 13 сати бити обустављен саобраћај у улицама које су на траси полумаратона.

Старт прошлогодишње трке

Старт је испред Ресторана „Пролеће“, потом ће учесници проћи поред зграде Градске управе, Економске школе и Поште, а онда Улицом војводе Степе до скретања за Хотел „Мораву“, где настављају Улицом светог Саве до кружног тока. Даље настављају Булеваром Вука Караџића до тржног центра. Ту је окретница. Истим путем се враћају, улазе у Немањину, потом Бирчанинову, Улицу др Драгише Мишовића, онда у Девет Југовића, да би Кужељевом стигли до Ресторана „Пролеће“ где је циљ.

Из организационог одбора позвали су суграђане на разумевање и обавештавају да ће у складу са потребама и темпом трке на одређеним пунктовима бити пропуштана возила, тако да се не угрози безбедност тркача.    

УПОЗОРЕЊЕ НА СТВАРАЊЕ ПОЛЕДИЦЕ НА КОЛОВОЗУ

УПОЗОРЕЊЕ НА СТВАРАЊЕ ПОЛЕДИЦЕ Према најави РХМЗ, у току ноћи, у свим регионима Србије повремено се очекују слабе падавине мешовитог типа (киша, ледена зрнца, снег). У области падавина могуће је локално залеђивање мокрих површина (стварање поледице). Услед ниских температура, саветује се опрез у саобраћају, како за возаче, тако и за пешаке, због поледице услед залеђивања […]
Фарбање стубова јавног осветљења

У склопу уређењa Улице Светог Саве je ових дана било и фарбање стубова јавног осветљења, са којих су, истичу у ЈП „Градац“, претходно скинуте све бесправно постављене рекламне табле.Током прошле године у овој улици су постављене и штедљиве ЛЕД светиљке. Фото: ЈП „Градац“

ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ТРИ БЕБЕ, ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас

