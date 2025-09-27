ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕСНИКЕ У САОБРАЂАЈУ

У недељу, 28. септембра, биће одржан седми „Чачански полумаратон“ на коме ће учествовати око 1.300 тркача. Зато ће тог дана од 9 до 13 сати бити обустављен саобраћај у улицама које су на траси полумаратона.
Старт је испред Ресторана „Пролеће“, потом ће учесници проћи поред зграде Градске управе, Економске школе и Поште, а онда Улицом војводе Степе до скретања за Хотел „Мораву“, где настављају Улицом светог Саве до кружног тока. Даље настављају Булеваром Вука Караџића до тржног центра. Ту је окретница. Истим путем се враћају, улазе у Немањину, потом Бирчанинову, Улицу др Драгише Мишовића, онда у Девет Југовића, да би Кужељевом стигли до Ресторана „Пролеће“ где је циљ.
Из организационог одбора позвали су суграђане на разумевање и обавештавају да ће у складу са потребама и темпом трке на одређеним пунктовима бити пропуштана возила, тако да се не угрози безбедност тркача.
В. Д.