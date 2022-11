Mesec je zimski, a prognoza prolećna – smena sunca i oblaka Posle jutarnje magle, tokom dana i sunce i oblaci. Temperatura 10 stepeni iznad proseka, najviša dnevna od 13 do 19 stepeni. Malo do umereno oblačno i toplo. Vetar slab, južni. Najniža temperatura od 2 do 8 stepeni, a najviša od 13 do 19 stepeni. U subotu […]

