Na Infektivnom odeljenju čačanske Opšte bolnice trenutno se nalazi 12 bolesnika, izjavio je danas direktor te zdravstvene ustanove Miroslav Sretenović, dodajući da virus polako slabi i da pacijenti imaju sve lakšu kliničku sliku. On je podsetio da je na to odeljenje prvi pacijent primljen pre 66 dana, a od tog dana do danas kroz prijemno […]

