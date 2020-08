Dr Luković: Na meni je da ukažem na rizik zbog otvaranja bazena u Lučanima

Kada sam govori o rizicima rekao sam da u ovom trenutku, kada radi bazen u Lučanima, rizik je objektivan, jer imamo povećan broj obolelih, rekao je dr Mihailo Luković. On je napomenuo da je naglasio da kada postoji mesto okupljanja većeg broja građana može da dođe do povećanog broja obolelih, a u prilog tome idu i činjenice koje je želeo da saopšti:

-Oni su tražili da ja to demantujem, ja hoću da izjavim sledeće. Do 25. 7. bilo je osam zadržanih iz lučanske opštine na Kovid odeljenju čačanske Opšte bolnice, od 25. 7 pregledano je 65 pacijenta i zadržano 19 na lečenju, to je očigledan porast broja obolelih, i u takvoj situaciji, ako postoji mesto gde se ljudi okuplaju, to preti da se pretvori u nepovoljnu situaciju – izjavio je Luković.



Ponovio je da voda nije neispravna, ali da okupljanje može da doprinese povećanom broju obolelih, te i da su Lučani Opština u kojoj nije proglašena vanredna situacija, a kako je rekao, na njemu je bilo da ukaže da rizik postoji.



I. M.