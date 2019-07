PUT PREMA KABLARU ZASUT ODRONIMA -NASTAVAK RADOVA USKORO?

Put u Vrnčanima prema vrhu Kablara, čiju rekonstrukciju su započeli radinici preduzeća „Ratko Mitrović Construction“ DOO početkom oktobra prošle godine, tačnije prvih 2,5 kilometara, poslednjih meseci zatrpan je odronima. Zasuta je zemljom i Miloševa česma i ostavljena tako više od mesec dana, a stanje je još gore posle poplava u junu, kažu meštani Ovčar Banje i kablarskih sela koji svakodnevno moraju da zaobilaze ovaj put.

Izgradnju puta prema vidikovcu na Kablaru finansiraju Grad Čačak (oko 61 milion dinara) i Ministarstvo privrede (oko 40 miliona), a prema izjavama nadležnih, koje su zabeležili mediji u oktobru 2018, rok za završetak radova bio je tri meseca.



Milan Bojović, pomoćnik gradonačelnika Čačka, zadužen za mesne zajednice i infastrukturu, kaže da će se radovi nastaviti odmah po završetku Ulice Veselina Milikića, jer je izvođač isti na oba gradilišta. Obustava radova, izneo je Bojović u dopisu našoj redakciji, izvršena je radi bezbednosti učesnika u saobraćaju, kao i stabilnosti kosine zaseka i sigurnosti stambenih objekata usled klizanja terena. Sve to zahtevalo je da se preduzmu mere za otklanjanje nedostataka, odnosno do izrade armirano-betonskog potpornog zida.



Prema njegovom odgovoru, u rok za izvođenje radova ne ulaze dani kada je u građevinskom dnevniku upisana obustava radova – usled vremenskih uslova, izmene projekta, pregovaračkog postupka i sličnih razloga.

-Izvođač radova uveden je u posao 24. jula 2018. godine. Došlo je do nepredviđenih radova, za koje se nije moglo znati prilikom zaključenja ugovora, koji su uslovili privremeno obustavljanje i nastavak izvođenja radova, po prestanku smetnji zbog kojih su radovi obustavljani. To su izmene u tehničkoj dokumentaciji u cilju poboljšanja, jer je prilikom vršenja iskopa utvrđeno da je leva ivica kolovoza nestabilna, zbog nepovoljnih geotehničkih uslova, a izvršeno je pomeranje trase, da bi se put locirao na stabilnoj podlozi. Sve je to uslovilo izmenu projekta, a zatim i izmenu građevinske dozvole – naveo je Bojović.

Kako je u njegovom odgovoru precizirano, uočeni su i utvrđeni i nedostaci u kvalitetu žičanog pletiva za zaštitu kosina, koja je predviđena tehničkom dokumentacijom, tako da su obustavljeni radovi, dok se ne ugovori odgovarajuće žičano pletivo.

-To je uslovilo sprovođenje pregovaračkog postupka, a sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i procedurama Ministarstva privrede, koje je i vodilo postupak. Za to je bila potrebna saglasnost Uprave za javne nabavke – deo je objašnjenja Bojovića, koji je naglasio da ugovaranje novog odgovarajućeg žičanog pletiva, neće prouzrokovati veća finansijska sredstva, već su ona u okviru ugovorenih.



U međuvremenu, dobijena je saglasnost Uprave za javne nabavke za izmenu zaštitnog žičanog pletiva za zaštitu kosina i potpisan Aneks ugovora sa izvođačem, uz saglasnost Ministarstva privrede.

S obzirom da isti izvođač, „Ratko Mitrović Construction“ DOO, rekonstruiše i Ulicu Veselina Milikića, realno je očekivati da radovi u Vrnčanima tada budu nastavljeni. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za drugu fazu radova u nastavku ove deonice, u dužini od 3.500 metara, je u toku i očekujemo da će biti kompletirana do kraja ove godine, kako bismo budžetom za 2020. godinu planirali sredstva za nastavak radova – zaključio je Bojović.

V. T.



DO VRHA KABLARA OKO 7,5 KILOMETARA

Kako je bilo najavljeno u oktobru prošle godine, planirana je kompletna rekonstrukcija puta, od skretanja sa magistrale u Vrnčanima do vrha Kablara, odnosno sasvim blizu vidikovca, sa koga se pruža pogled na meandre Zapadne Morave. Ukupna dužina puta je oko 7,5 kilometara.