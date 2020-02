RADIONICA U STARTAP CENTRU O PUTU FIRME „METALAC“ KROZ DIGITALNU TRANSFORMACIJU

Radionica pod nazivom „Fireside chat“ sa Milovanom Janićijevićem iz kompanije Metalac održaće se u četvrtak, 27. februara, sa početkom u 18 sati, u Regionalnom startap centru NTP Čačak.

Tokom ove radionice će se čuti kako jedna velika tradicionalna kompanija prolazi kroz proces digitalne transformacije. Koje analize su koristili da bi došli do podataka? Koji su to alati koje su identifokovali kao ključne za ovaj proces? Kako su pravili plan digitalnog razvoja i šta je on sadržao? Kakva je digitalna pismesnost zaposlenih? I još mnoga druga pitanja.

Cilj projekta „SMEs Digital” je unapređenje poslovanja preduzeća kroz program digitalne transformacije.

Radionicu organizuje Naučno tehnološki park u saradnji sa IT konsultantom Vladom Jelićem.

Izvor: Pressek.rs