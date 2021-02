Radno vreme turističkih centara na Zlatiboru za praznike

Vikend, kao i praznik, 15. i 16. februar, kojim se obeležava veliki broj turista dočekaće na Zlatiboru, a iz tamošnje turističke organizacije kažu da su smeštajni kapaciteti na planini u velikoj meri popunjeni, a oni koji nisu rezervisali svoj smeštaj na vreme moraće prilično da se potrude kako bi pronašli slobodan apartman.

Na radost više od 30.000 gostiju, koliko se očekuje da će stići na Zlatibor tokom praznika, turistički lokaliteti i atrakcije svakodnevno će biti otvoreni za posete. Ono što zavređuje najveću pažnju velikog broja turista je novootvorena Gold gondola, koja povezuje centar Zlatibora i najviši vrh Tornik. Gondola će raditi svakog dana od 09.30 časova, a početna stanica nalazi se nedaleko od centra i Kraljevog trga, iza zlatiborske pijace. Poslednja vožnja u toku dana, sa početne stanice na Zlatiboru je u 15.00 časova, a poslednja vožnja sa krajnje stanice je u 16.00 časova.



Iako je sneg na Zlatiboru proteklih dana padao manjim intenzitetom, zahvaljujući sistemima za veštačko osnežavanje i temperaturi ispod nule, ski centar Tornik je spreman da primi sve ljubitelje skijanja i zimskih sportova. Radno vreme skijališta je svakog dana od 09.00 do 16.00 časova, a za skijaše i bordere otvorene su sve staze osim crne staze Zmajevac.



U snegu i zimskim aktivnostima može se uživati i u centru Zlatibora. U okviru Avantura parka nalazi se skijaški centar koji se prostire na tri hektara i raspolaže sa tri ski staze. Staze su pokrivene sistemom za veštačko osnežavanje, pa će Ski avantura biti otvorena za posetioce svakog dana od 09.00 do 19.00 časova.



Veliki tematski Dino park svoja vrata posetiocima otvara svakog dana od 10.00 do 17.00 časova, a lokaliteti u okolini Zlatibora takođe će biti otvoreni za obilaske. Stopića pećina radiće sakog dana od 09.30 do 16.30 časova, muzej „Staro selo“ Sirogojno od 09.00 do 16.00 časova, dok je vodopad u Gostilju moguće obići od 09.00 do 16.30 časova svakog dana.