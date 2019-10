RADOVAN ĐOKOVIĆ PRED SUSRET SA ROGOŠKOM: U ČAČKU SMO UVEK FAVORITI

U petom kolu ABA 2 lige u dvorani kraj Morave košarkaško znanje i umeće odmeriće igrači Borca i Rogaške (četvrtak, 18 časova).

Ovaj meč dolazi nakon sjajnog izdanja Čačana u domaćem takmičenju protiv ekipe Mladosti. Borac je u tom susretu pokazao sav svoj raskošni talenat, što je manifestovano ubedljivim trijumfom. Da stvar bude bolja, u tom duelu mladi košarkaši su dobili više prostora nego inače, što je dalo priliku treneru Marinoviću da odmori nosioce igre pred važnu utakmicu sa Rogaškom.

Analizirajući protivnika trener Marko Marinović ističe da je reč o iskusnom sastavu.

,,Rogaška je tim sa izuzetno iskusnim pojedincima. Primera radi, pomenuću Ferma i Vujasinovića, igrače koji su ranije nosili dres Sikst Primorske. Tu je i Amerikanac Vašington, kvalitetni centar. Da ne dužim, to je tim vredan poštovanja. Doduše, nema ih puno u rosteru, ali to ih očigledno ne ometa. Ako im budemo dozvolili da igraju na svoj način, ne piše nam se dobro. Zbog toga moramo da nastupimo najbolje što znamo, agresivno u odbrani, ali i napadu. Naravno, to se od nas u Čačku i očekuje“, mišljenje je Marinovića.

Strateg Borca se osvrnuo na nezapamćeno lošu posetu ove sezone u dvorani kraj Morave.

,,Postoji nešto što me muči svaku utakmicu u ovom prvenstvu – sve manje gledalaca. Mislim da je Čačak nekada bio grad košarke, ali ako ljudu ne budu počeli da dolaze, mi polako, mogu slobodno da kažem, gasimo svetinju. Ako je Čačak po nečemu poznat, to je po pečenjarama, rakiji i košarci. Zahvaljujem se standardnim navijačima, koje poznajem sve ponaosob. Ne možemo bez njih da igramo. Ne znam šta Borac treba da uradi da bi publika počela da dolazi. Mi imamo samo jedan poraz, a posećenost je i dalje slaba. Jednom kažu termin. Drugi put televizija. Svaki put postoji izgovor. Nekima je lakše da gledaju Partizan i Zvezdu u Beogradu, a teško ime je da pređu 200 metara od kuće i plate ulaz 200 dinara“, zastao je Marinović, pa nastavio:

,,Mislim da smo ugroženi, ali ću se boriti, jer se u životu nikad nisam predavao. Radićemo ono što najbolje znamo. Opet ponavljam, da bi moji košarkaši pobeđivali, mora da se nađe sinergija između navijača i igrača, a da bi se na kraju završilo lepo po sve nas. Zbog svega gore izrečenog, pozvali smo đake većine čačanskih osnovnih škola da nam budu gosti u utakmici sa Rogaškom. Na taj način ćemo promovisati košarku među decom. Razume se, ulaz za njih biće besplatan“, dodao je Marinović.

Radovan Đoković, uzdanica Borca na poziciji beka, pozitvno se izrazio o ekipi Rogaške.

,,Pred nama je duel sa veoma kvalitetnim timom. Rogaška je ekipa šuterski odlično potkovana. Igrači iz Slovenije već niz sezona igraju ABA takmičenja, tako da imaju pregršt iskustva“, rekao je Đoković.

Mladi košakraš smatra da je Borac spreman za okršaj sa Slovencima.

,,Što se tiče našeg sastava, ovaj meč dolazi nakon lagane pobede u KLS-u. U meču protiv Zemunaca mladi igrači su dobili šansu da igraju više nego inače, što je veoma značajno za nas. Od utakmice protiv Mladosti do Rogaške ima dovoljno vremena da se pripremimo kako treba. Smatram da smo u Čačku uvek favoriti, a to nameravamo da pokažemo. Što uvek naglašava trener Marinović, ne smemo da grešimo kod kuće“, završio je Đoković.

Nikola Minović/Kablarnet.rs