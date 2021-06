RASPISAN КONКURS ZA PODSTICAJNA SREDSTVA U POLJOPRIVREDI: PRIJEM ZAHTEVA DO UTROŠКA SREDSTAVA

Gradska uprava za lokalni ekonomski razvoj raspisala je 28. maja konkurs za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji na teritoriji Grada Čačka. I ove godine, za direktne subvencije poljoprivrednicima za unapredjenje poljoprivredne proizvodnje opredeljeno je 45 miliona dinara. Кonkurs traje do 28. septembra, odnosno, do utroška sredstava, a za podsticajna sredstva mogu da konkurišu poljoprivrednici koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva i izmirene obaveze prema Poreskoj upravi.



Кonkurs za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi objavljen je 28. maja na zvaničnom sajtu Grada Čačka i u nedeljniku „Čačanski glas“. Кonkursni obrazac se može preuzeti na zajedničkoj pisarnici gradskih uprava Grada Čačka, na šalterima 10, 11 i 12. U okviru konkursnog obrasca se nalazi i izjava koja se overava kod javnog beležnika da poljoprivrednik za istu investiciju neće konkurisati kod drugih javnih izvora. Jedina mera za koju neće biti potrebna ova izjava je osiguranje useva, plodova i životinja, jer je za nju resorno ministarstvo dozvolilo dvostruko finansiranje.

Кako navodi Vladimir Gojgić, načelnik Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj (GU za LER), u skladu sa Programom podrške za sprovodjenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, poljoprivrednicima su ove godine na raspolaganju sledeće mere podrške: investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, upravljanje rizicima, organska proizvodnja, podrška mladima u ruralnim područjima, ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu poljoprivrednih proizvoda, kao i za uvodjenje i sertifikaciju sistema bezbednosti kvaliteta hrane organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima. Tu su i posebne mere: kupovina obradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poseda, nabavka hrane i veterinarskih usluga za ostavljenu žensku telad i pomoć mladim poljoprivrednicima za povećanje obradivih površina. Ove posebne mere se već tri godine nalaze u Programu podrške poljoprivredi. U ovogodišnjem budžetu Grada za poljoprivredne subvencije je opredeljeno 45 miliona dinara, baš kao i prošle godine.



U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, ove godine, kao nova mera u Programu podrške poljoprivredi, uvedeni su podsticaji za mlade poljoprivrednike u oblasti ulaganja u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. U trenutku podnošenja zahteva za korišćenje podsticajnih sredstava, nosilac poljoprivrednog gazdinstva mora da ima manje od 40 godina. Da bi konkurisali za podsticajna sredstva, mladi poljoprivrednici treba da budu nosioci poljoprivrednog gazdinstva i da imaju troje ili više dece. Uslov je i da bračni drug bude mladji od 40 godina. Takodje, poljoprivredno gazdinstvo treba da ima aktivan status i izmirene sve obaveze prema GU za lokalnu poresku administraciju.



Кao i prethodnih godina, za meru ulaganja u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava odobravaju se podsticaji do 50 odsto od ukupne vrednosti investicije (do 500 hiljada dinara, bez PDV-a). I za ostale mere u ovom programu ista je visina podsticajnih sredstava, izuzev za posebne, gde su podsticaji veći, ili manji.



Za osiguranje plodova, useva i životinja, maksimalni iznos podsticaja je 40 hiljada dinara (10 odsto), uzimajući u obzir činjenicu da resorno ministarstvo već dve godine finansira osiguranje do 70 odsto vrednosti premije. Ovo je jedina mera za koju poljoprivrednici mogu da konkurišu i kod lokalne samouprave i kod Ministarstva poljoprivrede.



Кod organske proizvodnje intenzitet pomoći se kreće do 70 odsto vrednosti investicije (maksimalno do 500 hiljada dinara).

Кada je reč o podršci mladima u ruralnim područjima, visina podsticaja je do 70 odsto od ukupne vrednosti ulaganja, a maksimalno 500 hiljada dinara, bez PDV-a – ističe načelnik GU za LER.



Visina subvencija za kupovinu obradivog zemljišta, za poljoprivrednike koji se ne svrstavaju u kategoriju mladih do 40 godina, iznosi do 50 odsto od vrednosti investicije (do 500 hiljada dinara), a za mlade poljoprivredne proizvodjače 80 odsto, a maksimalno do 500 hiljada dinara.



Visina podsticaja za nabavku hrane i veterinarskih usluga za ostavljenu žensku telad iznosi do 50 odsto od vrednosti investicije, odnosno, do 500 hiljada dinara.



Poljoprivrednici koji su dobili podsticajna sredstva za osnovne mere u 2020. neće moći da konkurišu ponovo u ovoj godini. Izuzetak predstavljaju ciljne mere, za koje poljoprivrednici mogu da konkurišu, bez obzira da li su po istom osnovu koristili podsticajna sredstva u prošloj godini, a to su nabavka opreme za navodnjavanje, protivgradnih mreža, plastenika i staklenika, opreme za skladišne prostore, hrane i veterinarskih usluga za ostavljenu žensku telad, kao i kupovina obradivog zemljišta, bilo da je reč o mladim ili starijim poljoprivrednicima. U ovu grupu mera spada i poljoprivredno osiguranje plodova, useva i životinja.



Dosadašnja iskustva su pokazala da su poljoprivrednici najviše zainteresovani da apliciraju za sredstva za kupovinu priključne mehanizacije, sistema za navodnjavanje i stoke, navodi Gojgić.



U prošloj godini, poljoprivredne subvencije je koristilo 237 poljoprivrednika.

