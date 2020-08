Sinoć je, kao što je naš portal već izvestio, deo šetališta pored Gradskog kupališta bio zatvoren metalnim ogradama za prolaz. Razlog je bio koncert Nataše Bekvalac, a karta se naplaćivala 300 dinara. Svi oni koji su sinoć hteli da prošetaju gradskom plažom to nisu mogli da učine, a to se do sada nikada nije desilo. […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук