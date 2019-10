RAVNOGORCI POLOŽILI VENCE NA SPOMEN PARKU

Polaganjem venaca kraj humke poginulima na Spomen parku, predstavnici Ravnogorskog pokreta obeležili su prvi oktobar, 78 godina od prvog oslobođenja Čačka u Drugom svetskom ratu.



-To je bio jedan veliki događaj za porobljenu Evropu u tom trrenutk, gde je se stvorilo slobodno ostrvo oslobođenih gradova Loznice, Milanovca, Čačka, Kraljeva, Užica. To je velia stvar koju mi nažalost zaboravljamo. Trebalo bi da joj damo mnogo veći značaj, a mi Ravnogorci svesni smo veličine tog događaja- rekao je Aco Đenadić, predsednik Ravnogorskog pokreta u Čačku. On je rekao da je za vreme drugog svetskog rata Ravnogorski pokret bio taj koji je izneo sve te pobede i oslobađanje pomenutih gradova i istakao da je veoma važno što je Grad stao iza ove manifestacije.



-Grad podržava ovcu našu organizaciju od prošle godine. Ove godiine je organizacija bolja. Nadam se da će postati tradicionalna, koju će Grad negovati i da će postati masovnija – rekao je Đenadić.



Manifestacija je nastavljena takozvanom „trpezom ljubavi“ na Jelici i takmičenjem u pravljenju četničke gibanice.



Dva sata pre Ravnogoraca vence su na humku položili predtsavnici SUBNORA- a i Socijalističke partije Srbije.



I. M.