„РОК ОПЕРА“ ИЗ НОВОГ САДА НА ЧАЧАНСКОМ ТРГУ – МУЗИКА ЗА СВЕ УКУСЕ И СВА ВРЕМЕНА

Како звучи спој рокенрол звука, џеза и класике, у свим варијацијама кроз хит песме, могла је да осети публика у Чачку на концерту „Рок опера“, који је почео одмах након легенде Влатка Стефановског. Пројекат је настао сарадњом новосадског Биг Бенда и Опере Српског народног позоришта из Новог Сада, уз које су у Чачку наступили вокални солисти Јана Шуштершич, Невена Рељин, Невена Божовић, Зоран Шандоров, Никола Мијић и Матиа Заната. Покровитељ концерта било је предузеће „DELL SYSTEMS”, које је овим поклоном обележило 20 година рада, уз подршку Града Чачка.

У више од два сата, колико је трајао овај концерт, музичари су извели бројне хитове Дорса, Битлса, ЗЗ Топа, Дип Парпла, Лед Цепелин, Пинк Флојда, Квина, Тине Тарнер, Принца и бројних других. У новим аранжманима и (не)предвидивим интерпретацијама, под диригнетском палицом Федора Вртачника, донело их је више од 50 музичара на сцени – чланова хора и Симфонијског оркестра Српског народног позоришта и Биг Бенда.

Свако је те вечери имао свог фаворита међу песмама и извођачима. Подсетили су нас неких од најбољих песама, уз које су неке генерације одрастале, друге стицале прва знања о квалитетној рок и поп музици, а и данашњи нараштаји их слушају, јер су постале „класика“. Можда и зато, за почетак је изабрана „Фортуна“ из „Кармине Буране“, коју је убрзо хор прелио у „The Final Countdown“ и „Jump“. Играло се и певало кроз деценије уз „Light My Fire“, „Somebody to love“, „Purple Rain“, „Stairway to heaven“, „Smoke on the water“, „Another brick in the wall“, „Tush“, „Bohemian Rhapsody”, „Simply the Best”, „River deep, mountain high“…

Јана Шуштершич публику је одушевила, посебно у интерпретацијама песама Тине Тарнер, које је пратила енергија и покрети својствени великој диви. Јана је део “Рок опере“ од пре годину и по, а чачанска публика је зна и са концерта групе „Неверне бебе“ у којој је певала.

Јана Шуштершич

– Репертоар „Рок опере“ ми је, апсолутно, „писан на кожу“, као и свима на сцени, тако да од нас можете да очекујете енергичан и емотиван спектакл о коме ће се причати дуго. И ја сам одрастала на овој музици, тако да ми није требало много да одговорим, када ме је господин Федор позвао. Иако је овај пројекат веома компликован, јер нас је на бини увек 50+ и тешко је све ускладити, количина љубави коју имамо према музици и једних према другима, чини да све буде боље и лепше. Једва чекам наше концерте и са њих се увек вратим „пола метра виша“! – рекла нам је Јана непосредно пре наступа.

Невена Божовић је у неку руку нова у „Рок опери“, јер је, како је рекла, гост овог пројекта.

Невена Божовић

– Са овим дивним музичарима не наступам први пут. Била сам део пре неколико година, када је „Рок опера“ почела да се изводи. Мене овакви догађаји радују, драго ми је да има оволико публике и што ћемо сви заједно чути хитове за сва времена – рекла је Невена Божовић.

Део спектакла били су и ватромети који су приређени неколико пута током догађаја.

Текст и фото: В. Т.

ПРИЗНАЊЕ ВЛАТКУ ОД ЈАНЕ: ОН СВИРА МАГИЈУ

Јана Шуштершич насупала је са „Неверним бебама“ пре 15 година у Чачку. Овог пута стајала је поред бине и слушала скоро цео концерт Влатка Стефановског, за чију музику је емотивно, па и „генетиком“ везана.

– Моја баба је из Битоле, одрастали смо уз Влаткову музику, слушали смо ту магију коју он ствара. Његов наступ тешко је описати речима које су достојне онога што Влатко свира – рекла је Јана.