САБОР НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБИЈЕ У СУБОТУ У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ

ДУХ, КУЛТУРА И ТРАДИЦИЈА СРПСКОГ НАРОДА
У Горњем Милановцу у суботу, 11. октобра, одржаће се 53. Сабор народног стваралаштва Србије и тада ће ова варош поново постати престоница народне уметности. Ова манифестација духа, културе и традиције по девети пут за редом биће реализована у граду под Рудником. Идеја водиља је прикупљање, чување, приказивање и обнављање традиционалних вредности, игре, песме, свирке, ношњи и обичаја са простора Србије.
По ономе што чини и колико успева да допринесе очувању и неговању народне културе и традиције, Сабор народног стваралаштва Србије стекао је право да се сврста у сам врх светковина ове врсте. На Сабору ће бити представљено оно најрепрезентативније из богате ризнице традиционалне културе са простора Србије.
Народни сабори у нашој историји имају много потврда да су битни показатељи народног и државног живота. Први Сабор народног стваралаштва Србије организовао је Савез аматера Србије у Лесковцу, пре више од пет деценија, затим се одржавао у Александровцу и Тополи.
Овогодишњи 53. Сабор народног стваралаштва Србије значајано доприноси очувању и неговању традиционалне народне духовне културе, а претходили су му афирмисани регионални сабори.
У суботу ће се представити најбољи чувари традиције: играчи, певачи, вокални и инструментални солисти и групе народних свирача са аутентичним вредностима из својих средина. Тако ће се богата ризница народне традиције приказивати и истовремено чувати од заборава, преносећи је на млађе нараштаје.
Дефиле учесника је у 18 сати испред Техничке школе „Јован Жујовић”, а почетак програма је у 19 сати на великој сцени Културног центра „Мија Алексић”.
Организатори сабора су: Централни савез аматера у култури Србије и Културни центар „Мија Алексић”, а покровитељи манифестације Министарство културе Републике Србије и Општина Горњи Милановац.
