СЛОЖНЕ У МИСИЈИ ХУМАНОСТИ – ШЕСТИ САБОР КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА СРБИЈЕ, РЕГИОНА И ДИЈАСПОРЕ

Jednoglasno je odlučeno da „nema nikakvog popuštanja epidemioloških mera“, rekla je posle sednice Kriznog štaba ministarka rada Darija Kisić Tepavčević. Dodala je da je odluka doneta na osnovu sagledavanja učestalosti oboljevanja i umiranja. Kako je rekla, poslednjih dana se beleži stabilnija epidemiološka situaicja nego ranije, ali su brojke još uvek na visokom nivou. Ministarka je […]

