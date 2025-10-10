СЛОЖНЕ У МИСИЈИ ХУМАНОСТИ – ШЕСТИ САБОР КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА СРБИЈЕ, РЕГИОНА И ДИЈАСПОРЕ

Шести пут су се сабрале сестре кола српских са свих страна света. Од 3. до 5. октобра Пожаревац је био домаћин овог великог окупљања добротворки из Србије, региона и дијаспоре. Организатор Шестог Сабора српских сестара било је пожаревачко Коло „Босиљка Боса Павловић“. Из Чачка су на Сабору биле представнице Кола „Надежда Петровић“ – председница Бојана Јакшић, председница УО Лела Павловић и чланица УО Дубравка Луковић. Наше, чачанско Коло већ је почело припреме за наредни Седми Сабор српских сестара који ће се одржати у Чачку.
Према речима председнице Бојане Јакшић, у Пожаревцу је био величанствен скуп. Дошло је око 170 сестара из шездесет четири кола из Србије, региона и дијаспоре, а ове године Сабору је приступило чак петнаест нових кола из Аустралије, Канаде, Америке, Шведске, Немачке и три са Косова и Метохије.
Првог дана Сабора, за учеснице уприличен је пријем код градоначелника Пожаревца Саше Павловића у Свечаном салону Градског здања. Истог дана посетиле су Фондацију „Миленин дом“ и Галерију Милене Павловић Барили. У вечерњим часовима биле су на отварању изложбе „120 година доброте – Коло српских сестара Пожаревац“, која је одржана у Центру за културу. Након тога, све су се опет сабрале на Свечаној академији „Године доброте“, која је посвећена јубилеју – 120 година од оснивања Кола српских сестара у Пожаревцу.
Другог дана одржана је Скупштина Сабора у Центру за културу, са четворочасовним свечаним и радним делом. У свечаном делу повеље о пријему у чланство потписале су представнице петнаест нових Кола, готово са свих континената. У радном Председништву Скупштине Сабора биле су Љиљана Мишић, председница Кола српских сестара Добој који је прошле године био домаћин Петог Сабора, др Јасмина Живковић, председница пожаревачког Кола и Бојана Јакшић, као председница Кола које ће следеће године организовати Седми Сабор.
У радном делу поднет је извештај о раду Сабора и заједничким акцијама за протеклих годину дана. Разматрани су и предлози програма рада за наредни једногодишњи период у који су уврштени одлазак на Косово и Метохију, сарадња у сваком погледу, посета Јасеновцу, полагање венаца у Јадовну, реализација литерарних радова о доброчинству… Прихваћен је и предлог Бојане Јакшић да се организује заједничка хуманитарна акција прикупљања помоћи за Дом за смештај одраслих лица ометених у развоју Кулине, у близини Ниша.
– Ми и сада често помажемо овом Дому, али потребна им је много шира помоћ. Све им треба, одећа, обућа, пелене, постељина – рекла је Бојана Јакшић.
У поподневним сатима учеснице су посетиле Манастир Тумане, „Господње светло сестринства“, како је то рекао монах Теофил, захваливши Богу на овом сабрању, а његове речи пренеле су нам Чачанке. Дан је завршен дружењем на свечаној вечери.
Трећег дана, 5. октобра, у Саборној цркви у Пожаревцу након Свете Литургије учеснице су се још једном окупиле у црквеним просторијама, чиме је званично затворен Шести сабор Кола српских сестара.
– Сваки Сабор српских сестара нас подсети колико је важно заједништво у мисији доброчинства, коју су 1903. покренуле сестре, а окупила их је наша Надежда Петровић. Као и тада и свих протеклих година, тако и сада – једне без других не бисмо могле много. Држимо се завештања Надежде Петровић, „да ћемо друштво одржати са патриотском сврхом, док и једна Српкиња траје“. Уз хуманитарну, непрекидна је и наша културно-просветитељска мисија. О томе сведочи Зборник рада свих кола, који је и ове године подељен учесницама. Част је бити чланица овог добротворног удружења. Нема ништа лепше него служити своме роду, а свака од нас даје део себе у овој мисији – пренела је утиске председница чачанског Кола Бојана Јакшић.
Септембра наредне године Чачак ће бити домаћин Сабора српских сестара. Припреме су већ почеле, а Бојана Јакшић апелује на све суграђане и привреднике да помогну да овај догађај буде достојан имена Надежде Петровић и њеног родног града. За ову прилику у припреми је и Монографија о раду обновљеног Кола српских сестара у Чачку.
В. Т.
Фото: Коло српских сестара „Надежда Петровић“
МОРАЛНА И МАТЕРИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНИМА
Коло српских сестара основано је на Велику Госпојину, 15/28. августа 1903. године у Београду, са циљем „да морално и материјално помаже Србима у Јужној Србији и Македонији изложеним турском и арнаутском терору, као и да развија духовно јединство српства“. Прва председница била је Савка Суботић (1834-1914). Оснивачи удружења биле су српска сликарка, рођена Чачанка Надежда Петровић (1873-1915), уједно и први секретар Кола, и Делфа Иванић (1881-1972), наставница из Скопља, дугогодишња потпредседница и последња председница Кола (1940-1942). Име Удружењу дао је Бранислав Нушић (1864-1938), велики српски комедиограф, који је са Иваном Иванићем (Делфиним супругом), дипломатом у Турској, написао Правила (Статут) друштва. У време Другог светског рата, 1942, немачке власти су забраниле рад Кола, а касније, од 1945, исто су учиниле и партизанске власти. Након педесетогодишњег прекида, Коло је обновљено 15. маја 1990. у Београду.
ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ РАДА ОБНОВЉЕНОГ КОЛА У ЧАЧКУ
Према подацима „Вардара“, званичног листа Кола, чачански одбор је формиран 1906. Коло српских сестара „Надежда Петровић“ обновљено је у Чачку 30. септембра 2007, од када га води председница Бојана Јакшић, уз велику помоћ и подршку многих чланица.