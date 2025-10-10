Društvo

СЛОЖНЕ У МИСИЈИ ХУМАНОСТИ – ШЕСТИ САБОР КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА СРБИЈЕ, РЕГИОНА И ДИЈАСПОРЕ

vesna Komentara (0)

Шести пут су се сабрале сестре кола српских са свих страна света. Од 3. до 5. октобра Пожаревац је био домаћин овог великог окупљања добротворки из Србије, региона и дијаспоре. Организатор Шестог Сабора српских сестара било је пожаревачко Коло „Босиљка Боса Павловић“. Из Чачка су на Сабору биле представнице Кола „Надежда Петровић“ – председница Бојана Јакшић, председница УО Лела Павловић и чланица УО Дубравка Луковић. Наше, чачанско Коло већ је почело припреме за наредни Седми Сабор српских сестара који ће се одржати у Чачку.

Према речима председнице Бојане Јакшић, у Пожаревцу је био величанствен скуп. Дошло је око 170 сестара из шездесет четири кола из Србије, региона и дијаспоре, а ове године Сабору је приступило чак петнаест нових кола из Аустралије, Канаде, Америке, Шведске, Немачке и три са Косова и Метохије.

Првог дана Сабора, за учеснице уприличен је пријем код градоначелника Пожаревца Саше Павловића у Свечаном салону Градског здања. Истог дана посетиле су Фондацију „Миленин дом“ и Галерију Милене Павловић Барили. У вечерњим часовима биле су на отварању изложбе „120 година доброте – Коло српских сестара Пожаревац“, која је одржана у Центру за културу. Након тога, све су се опет сабрале на Свечаној академији „Године доброте“, која је посвећена јубилеју – 120 година од оснивања Кола српских сестара у Пожаревцу.

Изложба „Године доброте“

Другог дана одржана је Скупштина Сабора у Центру за културу, са четворочасовним свечаним и радним делом. У свечаном делу повеље о пријему у чланство потписале су представнице петнаест нових Кола, готово са свих континената. У радном Председништву Скупштине Сабора биле су Љиљана Мишић, председница Кола српских сестара Добој који је прошле године био домаћин Петог Сабора, др Јасмина Живковић, председница пожаревачког Кола и Бојана Јакшић, као председница Кола које ће следеће године организовати Седми Сабор.

Скупштина Сабора српских сестара

У радном делу поднет је извештај о раду Сабора и заједничким акцијама за протеклих годину дана. Разматрани су и предлози програма рада за наредни једногодишњи период у који су уврштени одлазак на Косово и Метохију, сарадња у сваком погледу, посета Јасеновцу, полагање венаца у Јадовну, реализација литерарних радова о доброчинству… Прихваћен је и предлог Бојане Јакшић да се организује заједничка хуманитарна акција прикупљања помоћи за Дом за смештај одраслих лица ометених у развоју Кулине, у близини Ниша.

– Ми и сада често помажемо овом Дому, али потребна им је много шира помоћ. Све им треба, одећа, обућа, пелене, постељина – рекла је Бојана Јакшић.

У Манастиру Тумане

У поподневним сатима учеснице су посетиле Манастир Тумане, „Господње светло сестринства“, како је то рекао монах Теофил, захваливши Богу на овом сабрању, а његове речи пренеле су нам Чачанке. Дан је завршен дружењем на свечаној вечери.

Дружење за успомену

Трећег дана, 5. октобра, у Саборној цркви у Пожаревцу након Свете Литургије учеснице су се још једном окупиле у црквеним просторијама, чиме је званично затворен Шести сабор Кола српских сестара.

– Сваки Сабор српских сестара нас подсети колико је важно заједништво у мисији доброчинства, коју су 1903. покренуле сестре, а окупила их је наша Надежда Петровић. Као и тада и свих протеклих година, тако и сада – једне без других не бисмо могле много. Држимо се завештања Надежде Петровић, „да ћемо друштво одржати са патриотском сврхом, док и једна Српкиња траје“. Уз хуманитарну, непрекидна је и наша културно-просветитељска мисија. О томе сведочи Зборник рада свих кола, који је и ове године подељен учесницама. Част је бити чланица овог добротворног удружења. Нема ништа лепше него служити своме роду, а свака од нас даје део себе у овој мисији – пренела је утиске председница чачанског Кола Бојана Јакшић.

Септембра наредне године Чачак ће бити домаћин Сабора српских сестара. Припреме су већ почеле, а Бојана Јакшић апелује на све суграђане и привреднике да помогну да овај догађај буде достојан имена Надежде Петровић и њеног родног града. За ову прилику у припреми је и Монографија о раду обновљеног Кола српских сестара у Чачку.

В. Т.

Фото: Коло српских сестара „Надежда Петровић“

МОРАЛНА И МАТЕРИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНИМА

Коло српских сестара основано је на Велику Госпојину, 15/28. августа 1903. године у Београду, са циљем „да морално и материјално помаже Србима у Јужној Србији и Македонији изложеним турском и арнаутском терору, као и да развија духовно јединство српства“. Прва председница била је Савка Суботић (1834-1914). Оснивачи удружења биле су српска сликарка, рођена Чачанка Надежда Петровић (1873-1915), уједно и први секретар Кола, и Делфа Иванић (1881-1972), наставница из Скопља, дугогодишња потпредседница и последња председница Кола (1940-1942). Име Удружењу дао је Бранислав Нушић (1864-1938), велики српски комедиограф, који је са Иваном Иванићем (Делфиним супругом), дипломатом у Турској, написао Правила (Статут) друштва. У време Другог светског рата, 1942, немачке власти су забраниле рад Кола, а касније, од 1945, исто су учиниле и партизанске власти. Након педесетогодишњег прекида, Коло је обновљено 15. маја 1990. у Београду.

ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ РАДА ОБНОВЉЕНОГ КОЛА У ЧАЧКУ

Према подацима „Вардара“, званичног листа Кола, чачански одбор је формиран 1906. Коло српских сестара „Надежда Петровић“ обновљено је у Чачку 30. септембра 2007, од када га води председница Бојана Јакшић, уз велику помоћ и подршку многих чланица.

Slične Vesti

бебееее
Društvo Grad Zdravstvo

ТРИ ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВЈЧИЦА

G. D.

Јуче су у Породилишту чачанске Болнице рођена ЧЕТИРИ БЕБЕ, ТРИ ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВЈЧИЦА.
Društvo

Krizni štab- Nema popuštanja mera

I. М.

Jednoglasno je odlučeno da „nema nikakvog popuštanja epidemioloških mera“, rekla je posle sednice Kriznog štaba ministarka rada Darija Kisić Tepavčević.  Dodala je da je odluka doneta na osnovu sagledavanja učestalosti oboljevanja i umiranja. Kako je rekla, poslednjih dana se beleži stabilnija epidemiološka situaicja nego ranije, ali su brojke još uvek na visokom nivou.   Ministarka je […]
Društvo Grad Kultura

ТЕРАСА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ – ОАЗА ЗА ПРЕДАХ УЗ КЊИГУ

G. D.

Ако питате студенте који је њихов омиљен кутак у чачанској Библиотеци одговор ће бити једногласан – тераса. Она је права градска оаза за одмор, предах од учења, кафу, разговор и дружење када је време лепо. Сада је у пролећно-летњем колору, оплемењена цвећем и „зеленим зидом”, скривена међу зградама и поред непрометне улице, место где и […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.