ЕКОЛОШКИ И ЕКОНОМСКИ БЕНЕФИТИ САВРЕМЕНЕ КОТЛАРНИЦЕ НА ГАС У МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНОЈ ШКОЛИ

Око месец дана остало је до завршетка изградње и пуштања у рад савремене котларнице на гас у Машинско-саобраћајној школи. Када се котларница на лож уље замени савременом котларницом на гас, биће завршен пројекат по коме ће све средње школе и факултети у Чачку користити еколошки прихватљиве енергенте.
Укупна вредност инвестиције је 28 милиона динара, од чега ресорно министарство издваја 18, а Град Чачак десет милиона. Реч је о котларници која ради по аутоматском принципу, којом се управља и која се одржава путем даљинског система. Извођач радова је „Alfaco inženjering”.
– Ово је још један корак локлане самоуправе ка унапређењу квалитета ваздуха у Чачку, заштите животне средине и унапређењу енергетске ефикасности јавних објеката у нашем граду. Изградњом гасне котларнице смањићемо емисију штетних гасова чиме ћемо допринети здравијој животној средини и бољим условима за ученике и професоре у овој школи, али и за сво становништво које живе у овом делу града – рекла је Марјана Петронијевић, помоћница градоначелника за заштиту животне средине.
Осим еколошког, нови начин грејања донеће и значајне новчане уштеде. Према речима Миљана Штрбца из Јавно комуналног предузећа за грејање „Чачак” Чачак још мало је остало до почетка рада нове котларнице.
– Радови су више од 90 одсто изведени, остали су још ситни радови на изради димњака, електро уземљења, провера и део грађевинских радова око ограде. Генератор топлоте који се састоји од четири кондензациона котла високе ефикасности који користи горњу топлотну моћ направиће значајну уштеду топлотне енергије при грејању школе – рекао је Миљан Штрбац.
Како је рекао Владан Поледица, директор Машинско-саобраћајне школе, овај пројекат је изузетно значајан за школу јер ће се кроз котларницу крејати око пет хиљада квадрата.
Иначе, Машинско-саобраћајна школа има пет образовних профила и сваке године је све већи број ученика заинтересован за упис.
