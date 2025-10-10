ПРИЗНАЊА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРБИЈЕ НА 52. СУСРЕТИМА СЕЛА СРБИЈЕ

ПЕХАР ЗА ВРНЧАНЕ, ЗЛАТНА МЕДАЉА ЗА РАДИВОЈА ДОМАНОВИЋА
У Банатском Новом Селу, у суботу 4. октобра ове године, одржани су 52. Сусрети села Србије, а завршна свечаност била је посвећена додели признања и награда у више категорија за села, удружења грађана и појединце. Признања додељује Културно-просветна заједница Србије као организатор манифестације Сусрети села Србије већ више од пола века. Предлагачи за награде из чачанског краја били су Културно-просветна заједница Чачка и Центар за неговање традиције.
Награђивање села категорисано је у пет група према броју становника. За изузетан допринос у развоју села у категорији до 1.000 становника, Републичка комисија Културно-просветне заједнице Србије за треће место доделила је две награде које деле село Врнчани, (град Чачак) и Гораждевац, (општина Пећ) са Косова и Метохије. Врнчани су село са око 250 становника у којем се последњих година све више развија сеоски туризам, наведено је, поред осталог у образложењу, а награду је примио Мићо Каранац, члан Савета Месне заједнице.
Међу признањима за председнике сеоских месних заједница одлуком комисије Златну медаљу добио је Радивоје Домановић, председник МЗ села Соколићи (град Чачак), за више деценија рада у култури и допринос у неговању традиције села.
Свечаности су присуствовали представници Министарства пољопривреде и локалних самоуправа. Награде су уручили Данијела Мирјанић, државна секретарка Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, проф. др Зоран Аврамовић, социолог и писац, председник Културно-просветне заједнице Србије, институције од националног значаја, и генерални секретар КПЗ Србије Живорад Жика Ајдачић, драмски писац и редитељ, који се обратио скупу и честитао награђенима, подсетивши на више од пола века колико ова институција кроз Сусрете села Србије негује и подстиче развој српског села.
Први пехар уручен је, по једногласним оценама и струке и јавности, Дому културе Банатског Новог Села, домаћину завршне свечаности 52. Сусрета села Србије.
Сусрете села Србије помогли су град Панчево, Месна заједница Банатско Ново Село, Дом културе у Банатском Новом Селу, као и села широм Србије, која су била учесници ове акције, али и Oрганизација за заштиту ауторских права из Београда.
Приредила: З. Л. С.
Фотографије: Центар за неговање традиције Чачак и КПЗ Србије